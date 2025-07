1 minuto per la lettura

L’associazione Valentia dedica, al centro commerciale, una targa in ricordo di Francesco Vangeli, vittima di un omicidio per un amore conteso.

VIBO VALENTIA – La sala conferenze del centro commerciale poterà il nome di Francesco Vangeli, il giovane la cui tragica storia ha profondamente segnato il territorio. Ucciso e fatto sparire da un esponente del clan a causa di una ragazza contesa. La cerimonia prevista per lunedì 28 luglio, alle ore 11:00, all’interno del Centro Commerciale. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Valentia in collaborazione con il Centro Commerciale Vibo Center, vuole trasformare il ricordo di Francesco in un concreto impegno civile. Durante l’evento, verrà svelata una targa commemorativa e, a seguire, si terrà una breve conferenza. Saranno presenti la famiglia Vangeli, rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni.

VITTIMA DI UN OMMICIDIO, ORA LA SALA CONFERENZE SARÀ INTITOLATA A FRANCESCO VANGELI UN MESSAGGIO DI SPERANZA PER LA COMUNITÀ

Il motto scelto per l’evento, “Perché nessuno dimentichi, e la memoria si trasformi in impegno”, sintetizza perfettamente lo spirito dell’iniziativa: custodire il ricordo delle vittime e tradurlo in un’azione concreta di responsabilità e partecipazione attiva. “Intitolare questa sala a Francesco Vangeli significa lanciare un messaggio chiaro: la nostra comunità non intende piegarsi alla violenza e all’indifferenza”, ha dichiarato Anthony Lo Bianco, Presidente di Associazione Valentia. Lo stesso ha aggiunto: “La memoria di Francesco deve diventare un faro per i giovani e un richiamo all’azione per tutti: essere cittadini consapevoli, costruire spazi di dialogo e contribuire al cambiamento della nostra terra. Questa sala sarà un presidio di impegno civile e di confronto aperto a chiunque voglia contribuire a un futuro migliore”.