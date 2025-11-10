L’amministrazione comunale di Briatico acquista un scuolabus

1 minuto per la lettura

L’amministrazione di Briatico annuncia l’arrivo di un nuovo scuolabus, destinato a migliorare la sicurezza del trasporto per gli studenti



BRIATICO – Una notizia importante per la comunità di Briatico, e in particolare per le famiglie con figli in età scolare. L’amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo scuolabus, un investimento significativo destinato a migliorare la qualità e la sicurezza del trasporto per gli studenti del territorio.

«È arrivato il nuovo scuolabus per i nostri bambini», si legge nella nota diffusa dall’ente comunale, che ha voluto condividere la soddisfazione per il traguardo raggiunto.

L’OBIETTIVO RENDERE PIÙ SICURO ED EFFICENTE IL TRASPORTO SCOLASTICO

L’obiettivo primario dell’amministrazione, come specificato nella comunicazione, è quello di «rendere più sicuro ed efficiente il trasporto dei nostri giovani cittadini». L’acquisto del moderno mezzo di colore giallo, che servirà a trasportare gli alunni verso i plessi scolastici, è stato reso possibile grazie a un’attenta gestione delle risorse e alla capacità di intercettare finanziamenti esterni. L’operazione, infatti, si è basata su «un contributo della Regione Calabria di euro 100.000», al quale l’amministrazione di Briatico ha aggiunto «risorse del bilancio comunale».

Questo sforzo congiunto, che ha visto la sinergia tra l’ente locale e quello regionale, permetterà di offrire un servizio essenziale con standard di sicurezza aggiornati, garantendo così maggiore tranquillità ai genitori e un trasporto più confortevole per i ragazzi. Il nuovo scuolabus rappresenta un chiaro segnale di attenzione verso il mondo della scuola e le esigenze delle nuove generazioni.