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Benzina annacquata a Vibo, chiesti controlli della Finanza. Diversi casi di auto in panne a Vibo Valentia, le testimonianze di alcuni cittadini.

VIBO VALENTIA – A Vibo è allarme carburanti. Non tanto (o non solo) per il prezzo che, nonostante gli sconti, invero molto modesti, decisi dal governo continua da giorni a viaggiare attorno ai 2,2 euro al litro. Qui l’allarme riguarda soprattutto la qualità dei carburanti, soprattutto del gasolio: abbiamo raccolto le proteste di alcuni automobilisti che lamentavano che il gasolio delle loro auto era stato adulterato con l’aggiunta di acqua. Da, per altro, loro nessuna certezza su chi ne sia il responsabile, se gli autotrasportatori o i gestori dei distributori. Assieme alle proteste l’appello al comando provinciale della Guardia di Finanza a disporre controlli a tappeto, sanzionando pesantemente gli operatori disonesti. Il problema non è nuovo e non riguarda certo soltanto il territorio vibonese. Già in passato, infatti, si sono registrati casi di automobilisti costretti a sborsare fior di quattrini per riparare le loro macchine danneggiate dal carburante adulterato.

BENZINA ANNACQUATA A VIBO: LE IPOTESI SULLE MODALITÀ DI ADULTERAZIONE DEL CARBURANTE

In questi giorni però il fenomeno sembra registrare una recrudescenza. Secondo i nostri interlocutori, i soggetti sospettati di “annacquare” il gasolio sono di due tipi: «In primo luogo gli autotrasportatori e poi anche, ma è meno probabile, i titolari delle pompe». Per gli autisti delle autobotti agire è molto semplice: «Si fermano in un posto isolato, scaricano una certa quantità di carburante, lo sostituiscono con dell’acqua realizzando poi un illecito guadagno dalla vendita del gasolio rubato. Insomma – aggiunge con amaro sarcasmo – visto che il gasolio praticamente ce lo regalano, loro ci mettono il carico».

DANNI AGLI INIETTORI E LE TESTIMONIANZE DEGLI AUTOMOBILISTI

Quando arrivano a scaricare nelle cisterne dei distributori nessuno si può accorgere di nulla, ci vorrebbero dei controlli appropriati sul liquido che però, a quanto se ne sa, non si fanno. Compito molto facile anche per gli eventuali gestori disonesti: aprire le cisterne e versarvi dell’acqua è un gioco da ragazzi, un gioco che frutta loro bei soldini. E così il gioco è fatto, così come il danno per gli ignari clienti». Il dito quindi non viene puntato su qualcuno in particolare ma il fatto, a dire di tanti, resta inoppugnabile: «Il gasolio viene spesso annacquato, come conferma il mio meccanico – lamenta Francesco, dipendente sanitario – L’altro giorno, visto che la mia macchina andava a strappi sono andato in officina ed egli mi ha mostrato altre quattro autovetture che avevano lo stesso problema. Se tanto mi dà tanto, il fenomeno è abbastanza diffuso. Nessuno si accorge di nulla se non quando la macchina ogni tanto comincia a fare le bizze, cosa che magari viene attribuita cause d’altro tipo. Si continua pertanto a viaggiare fino a quando arriva il danno grave, con la messa fuori uso degli iniettori e altro».

BENZINA ANNACQUATA A VIBO: L’APPELLO ALLA GUARDIA DI FINANZA PER CONTROLLI SERRATI

Concorda la signora Alba, pensionata: «So di un mio amico dottore che tempo fa ha dovuto sostituire gli iniettori, con una spesa di circa 1000 euro». Cosa fare, allora? A detta degli interessati non sono pochi in città e nel circondario gli impianti sospettati di frode: «Io – confida E. P., pensionato, ex addetto alla manutenzione in un’azienda pubblica – ora mi rifornisco presso un distributore che serve anche le forze dell’ordine e gli automezzi dell’Asp, dunque è ragionevolmente più sicuro». La massa degli automobilisti è però indifesa.

Da qui l’appello esplicito a chi deve controllare e difendere i consumatori: «Magari i controlli sono già in atto ma noi non ne sappiamo nulla. Chiediamo pertanto al comando della GdF di avviarli in maniera serrata e approfondita. Le multe, conseguenti ad accertate adulterazioni del gasolio, saranno il più valido deterrente per gli eventuali malintenzionati».