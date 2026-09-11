Rombiolo, taglia un albero e viene travolto dal tronco

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Incidente sul lavoro a Rombiolo: 70enne travolto dal tronco di un albero. Sul posto interviene l’elisoccorso

ROMBIOLO – Stava tagliando un albero nelle campagne della frazione Presinaci quando il tronco dell’arbusto abbattuto gli è caduto addosso schiacciandogli le gambe e il bacino. Un uomo di circa 70 anni, N. C., è rimasto seriamente ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (10 settembre).

SUL POSTO DELL’INCIDENTE I SANITARI DEL 118 E L’ELISOCCORSO

Ad accorgersi di quanto avvenuto un vicino che ha subito dato l’allarme. Sul posto i sanitari del 118. Stante la gravità delle ferite sul posto è stato chiamato l’elisoccorso che ha trasferito il ferito in ospedale.

Una prima valutazione medica ha rilevato diverse fratture agli arti e al bacino.