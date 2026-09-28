Vibo, topi a scuola: chiusa la “Murmura” di Palazzo Gemini

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Studenti a casa e lezioni sospese: chiusa la scuola “Murmura” a Vibo Valentia dopo la segnalazione della presenza di topi nell’edificio

VIBO VALENTIA – Una mattinata iniziata con il rientro a casa degli studenti e la sospensione delle lezioni. È quanto accaduto oggi alla scuola Murmura di Vibo Valentia, dove è stata segnalata la presenza di roditori all’interno dei locali utilizzati per le attività didattiche.

L’episodio riguarda la sede provvisoria del plesso, ospitata da tempo a Palazzo Gemini, lungo la Statale 18. Di fronte alla presenza dei topi, la decisione di interrompere precauzionalmente le attività scolastiche per consentire le verifiche e gli interventi necessari a ripristinare le condizioni igienico-sanitarie dell’edificio.

Il provvedimento ha interessato gli studenti proprio all’inizio della giornata, evitando che le lezioni proseguissero mentre erano in corso gli accertamenti sulla presenza dei roditori.

IL PRECEDENTE AL CENTRO PER L’IMPIEGO

La vicenda assume particolare rilievo anche alla luce di una segnalazione analoga arrivata nei giorni scorsi dagli spazi dello stesso Palazzo Gemini, dove sono ospitati anche gli uffici del Centro per l’impiego di Vibo Valentia.

Scuola e uffici occupano porzioni distinte dell’immobile e dispongono di accessi separati, ma il problema della presenza di roditori si è riscontrato in entrambi gli ambiti. Dopo il precedente episodio che aveva interessato gli uffici regionali, la segnalazione è dunque arrivata anche nei locali utilizzati dagli studenti.

ATTESI GLI INTERVENTI

Il plesso Murmura fa parte dell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci-Murmura e, in attesa degli interventi sull’edificio originario, utilizza Palazzo Gemini come sede provvisoria.

Adesso sono attese le operazioni di derattizzazione e sanificazione degli ambienti, oltre alle verifiche necessarie per accertare che i locali possano tornare a essere utilizzati in sicurezza. Resta da stabilire la tempistica degli interventi e, di conseguenza, quando gli studenti potranno riprendere regolarmente le lezioni.