Due incidenti stradali in contemporanea tra Vibo e Vibo Marina

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Non sono gravi i feriti rimasti coinvolti in due distinti incidenti stradali avvenuti quasi in contemporanea tra Vibo e Vibo Marina

VIBO VALENTIA – Due incidenti stradali hanno caratterizzato la mattinata tra Vibo e Vibo Marina, fortunatamente senza gravi conseguenze.

A Vibo, attorno alle 11.30 in pieno centro, un anziano pedone è stato letteralmente travolto da una utilitaria, immediatamente soccorso e poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Teatro del violento impatto via Santa Maria dell’Imperio, alle spalle della scuola elementare Don Bosco. Secondo quanto si è appreso, l’anziano, Vincenzo, di Vibo, aveva appena iniziato ad attraversare la strada venendo investito da un giovane a bordo di una Smart.

A soccorrere il malcapitato, finito per terra battendo la testa e ferito al volto, un medico che, richiamato dal botto dell’impatto, è uscito dal suo studio ubicato lì accanto. Nell’immediatezza sono giunti alcuni militari dell’Arma in borghese che hanno tempestivamente provveduto a regolamentare il traffico, a quell’ora abbastanza sostenuto. Sul posto anche il personale della Polizia locale. Poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dove i sanitari, fortunatamente, hanno escluso fratture, sottoponendolo comunque agli esami di rito.

L’INCIDENTE A VIBO MARINA

Più o meno in contemporanea, a Vibo Marina si è verificato il secondo incidente con tre persone coinvolte. L’impatto tra un’auto con bordo due fratelli adulti e una utilitaria guidata da un’anziana è avvenuto in via Pizzo, lungo la Strada Statale 522, in prossimità del monumento dedicato all’Arma dei Carabinieri.

Per cause tuttora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, i veicoli sono venuti a contatto mentre procedevano lungo l’arteria della ex 522 in direzione di Vibo Marina, provenendo dal territorio comunale di Pizzo. Immediato l’intervento dei soccorritori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto ai tre occupanti dei mezzi. Successivamente, i trasferimento dei presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia in codice giallo. In questo caso i rilievi sono a cura della Polizia di Stato.