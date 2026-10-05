Ricadi, salvate due turiste straniere bloccate lungo un sentiero a Capo Vaticano

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Momenti di apprensione ieri sera a Capo Vaticano, località di Ricadi, quando due turiste straniere sono rimaste bloccate lungo un impervio sentiero venendo infine salvate dai Vigili del fuoco

RICADI – Si sono trovate in difficoltà lungo un sentiero impervio a Capo Vaticano, nel comune di Ricadi, senza riuscire a proseguire né a raggiungere autonomamente un luogo sicuro venendo per fortuna salvate dai Vigili del fuoco. È accaduto ieri sera, 4 ottobre, a due turiste tedesche rimaste bloccate lungo il percorso che conduce al promontorio roccioso in prossimità del faro.

L’allarme è scattato intorno alle 18, quando alla Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia è arrivata la richiesta di soccorso da parte delle due escursioniste. Ricevuta la segnalazione, si è immediatamente mobilitata la squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Ricadi. Raggiunta la zona e localizzate le due donne, i soccorritori hanno individuato un percorso via terra per raggiungerle e accompagnarle fuori dall’area in sicurezza.

Le operazioni di soccorso, tuttavia non semplici vista l’oscurità, hanno visto il supporto anche dal mare in quanto nella zona vi erano infatti presenti motovedette di Capitaneria di Porto e Guardia di finanza, intervenute per fornire assistenza alle attività dei vigili del fuoco. Per le due turiste nessuna conseguenza e, una volta tratte in salvo e verificate le loro condizioni di salute, hanno fatto rientro la struttura alberghiera nella quale soggiornano.