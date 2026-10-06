Filadelfia, Poste Italiane replica: «L’ufficio è pienamente operativo»

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La società fa sapere che l’Ufficio postale di Filadelfia di corso Italia è «pienamente operativo, arredato, senza cavi penzolanti, né scoperti».

FILADELFIA – Poste Italiane interviene in merito all’articolo pubblicato lo scorso 25 settembre sulla situazione dell’Ufficio postale di Filadelfia. La Società precisa che quanto riportato «non corrisponde alla reale situazione». La società fa sapere che l’Ufficio postale di corso Italia è «pienamente operativo, arredato, senza cavi penzolanti né scoperti». L’ufficio, inoltre, rientra tra i 44 dei 49 coinvolti nel progetto “Polis” che, secondo quanto riferito da Poste Italiane, sono stati completati e riaperti al pubblico con i nuovi servizi.

LA REPLICA DI POSTE ITALIANE A UN NOSTRO SERVIZIO: “L’ATM E’ STATO PIENAMENTE RIPRISTINATO”

Tra i chiarimenti forniti dalla società c’è quello relativo allo sportello automatico. «L’Atm (Postamat) dell’Ufficio postale cittadino di corso Italia ripristinato e regolarmente funzionante», precisa Poste Italiane. Lo sportello, è spiegato, semplicemente spostato rispetto alla precedente collocazione. «Non si trova più nei pressi dell’ingresso principale come in precedenza. Ma in un angoletto più recondito, ma costantemente videosorvegliato, dell’edificio che ospita le Poste in città».

Il Postamat è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, e consente ai clienti di effettuare diverse operazioni in autonomia. Dal prelievo di contante al pagamento dei bollettini, passando per le ricariche telefoniche e Postepay e la consultazione del saldo. Un servizio che, sottolinea Poste Italiane, permette anche di effettuare alcune operazioni senza doversi rivolgere ai quattro sportelli interni e quindi di evitare le code.

L’UFFICIO POSTALE DI FILADELFIA INTERESSATO DA INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO POLIS

L’Ufficio postale di Filadelfia, inoltre, interessato dagli interventi previsti dal progetto “Polis”, iniziativa finalizzata a trasformare gli uffici postali dei Comuni italiani in sportelli di prossimità per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione. Poste Italiane precisa che «tutti gli interventi realizzati nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità e tutela dei lavoratori e dei cittadini».

«Dall’avvio del progetto Polis, negli Uffici postali dei Comuni della provincia di Vibo Valentia interessati dall’iniziativa, Lavorate circa 400 richieste di rilascio e rinnovo del passaporto», sottolinea la società. La precisazione arriva dunque a seguito dell’articolo del 25 settembre e riguarda in particolare le condizioni dell’ufficio di Filadelfia, il funzionamento del Postamat e gli interventi realizzati nell’ambito del progetto Polis.