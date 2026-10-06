Paura a Vibo per una fuga di gas, evacuati il liceo scientifico e la Provincia

2 minuti per la lettura

Paura a Vibo Valentia a causa di una improvvisa fuga di gas lungo via degli Artigiani che ha portato all’evacuazione del Liceo Scientifico e della Provincia oltre che delle attività commerciali della zona

VIBO VALENTIA – Momenti di forte paura per una fuga di gas verificatasi stamani, 6 ottobre 2026 durante i lavori per l’installazione delle condotte delle acque reflue, portando all’evacuazione del vicino Liceo Scientifico “Giuseppe Berto” sito su via degli Artigiani e del vicino palazzo della Provincia di Vibo.

Una decisione precauzionale assunta dalla dirigente scolastica Licia Bevilacqua per evitare eventuali rischi. Ragazzi e personale scolastico, oltre un migliaio di persone, si sono così riversati lungo la strada in queste settimane caratterizzate dalla presenza dei cantieri che si snodano per circa 200 metri. Inevitabile la confusione mista a paura manifestata dai presenti che stanno cercando dei luoghi più sicuri in cui sostare. Molti si sono diretti verso il piazzale del supermarket MD, altri in zona Bitonto, atri ancora su via Lacquari in questa diaspora incontrollata di persone.

Sul posto oltre al personale della ditta anche gli uomini del Comune di Vibo Valentia, la Polizia locale e i vigili del fuoco per capire l’origine della fuoriuscita del gas e tappare la falla. L’odore si è sparso nell’aria arrivando ad essere avvertito anche nelle zone del centro città, favorito verosimilmente dal vento.

LA TESTIMONIANZA: “PRIMA UN BOTTO, POI UNO SFIATO E INFINE IL FORTE ODORE DEL GAS”

Tra gli insegnanti del Liceo anche la consigliera comunale di Forza Italia, Carmen Corrado che racconta i momenti precedenti e successivi all’episodio: “Eravamo intenti a fare lezione quando ad un certo punto si è udito un botto seguito immediatamente da uno sfiato e subito dopo l’odore del gas ha pervaso tutta la zona. La dirigente ha disposto l’evacuazione della scuola, io ho contattato la dirigente ai lavori pubblici del Comune, Lorena Callisti, comandante polizia locale, per recarsi sul posto per un sopralluogo; ho anche parlato con gli operai dell’impresa che tuttavia non mi hanno saputo rispondere su cosa fosse avvenuto”, ma sembra che la rottura del tubo sia avvenuta proprio di fronte all’Eurospin, quindi dirimpetto allo Scientifico di fronte all’Eurospin.