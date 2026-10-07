Palazzo Serrao acquisito, a titolo gratuito, dal Comune di Filadelfia

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I proprietari cedono lo storico Palazzo Serrao al Comune di Filadelfia: dopo anni si chiude la lunga vertenza

FILADELFIA – Si dovrebbe concludere, a breve, la “questione” dell’acquisizione, da parte del Comune, di palazzo Serrao del Compasso al patrimonio storico della cittadina.

Dopo anni, infatti, di una sorta di “braccio di ferro” fra i proprietari e il Municipio ecco arrivata, da parte dei primi, la volontà di cedere a titolo gratuito, a questo Comune l’immobile denominato palazzo Serrao de’ Feliciani (o del Compasso) di loro esclusiva proprietà. Anche se ora si parla di una sorta di “donazione”, precedentemente, l’amministrazione ha dovuto versare 40mila euro alla famiglia proprietaria, per l’acquisto, allora, di un appartamento comprensivo di scantinato di questo maestoso edificio.

IL COMUNE DI FILADELFIA SI IMPEGNA AD APPORRE UNA TARGA DEDICATA AL RICORDO DELLA FAMIGLIA SERRAO



Le condizioni poste dai possidenti sono state che non ci siano «oneri a carico degli attuali proprietari, che il palazzo sia destinato a finalità di pubblico interesse e rimanga di esclusiva proprietà pubblica, che non subisca cambiamenti di denominazione rispetto a quella originaria, che sia apposta una targa dedicata al ricordo della famiglia Serrao e che il Comune si impegni nella preservazione dell’immobile (e non sarà semplice viste le sue attuali condizioni fatiscenti – ndr)».

A fine ottobre, se non ci saranno ripensamenti dell’ultima ora, ci sarà la firma del rogito notarile del Comune con gli attuali eredi per l’acquisizione a titolo gratuito di palazzo Serrao del Compasso, a suggello di questa annosa vicenda. Palazzo Serrao del Compasso (o de’ Feliciani) costituisce un pregevole immobile nobiliare, risalente alla fine del XVIII secolo (circa 1785). Struttura realizzata da maestranze locali a seguito della ricostruzione post-sismica ed è ubicato nel cuore del centro storico della città. Oggi, però, versa in uno stato di abbandono. Ma è ancora uno degli edifici più belli, maestosi e rappresentativi della storia di Filadelfia, nonché emblema della storia della sua comunità. L’immobile, c’è da dire, in ragione proprio del suo grande valore storico-culturale, è stato vincolato dalla Soprintendenza dei Beni architettonici e paesaggistici della Calabria.

LA SINDACA DI FILADELFIA, ANNA BARTUCCA, SODDISFATTA: “ABBIAMO REALIZZATO UN PUNTO DEL NOSTRO PROGRAMMA ELETTORALE”

«Questa amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Anna Bartucca in sede di civico consesso – ha sempre avuto come obbiettivo primario del suo programma quello di mettere in atto le misure necessarie volte al recupero di palazzo Serrao de’ Feliciani. Ciò con l’obiettivo di riqualificare e sviluppare il centro storico del Comune di Filadelfia. In passato – ha rammentato – nonostante diversi tentativi, non è stato possibile concludere un accordo con i proprietari su un importo di cessione sostenibile da parte del Bilancio comunale».