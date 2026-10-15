Concorso “Gratta e Vinci”: a Ricadi vinti 50mila euro con “Dual Play”

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A Santa Domenica di Ricadi la Tabaccheria Ricevitoria Tripodi ha registrato un altro clamoroso colpo di fortuna: vinti 50mila euro

RICADI – Cinque euro per cambiare ritmo alla propria vita con la “Dea Bendata” che sembra ormai essere di casa sulla Costa degli Dei, per la precisione lungo via Roma, a Santa Domenica. È qui che la rinomata Tabaccheria Ricevitoria Tripodi ha registrato un’altra clamorosa vincita da 50.000 euro. A regalare il maxi-premio è stato un biglietto della serie “Dual Play”.

IL FORTUNATO ACQUIRENTE HA SPESO LA CIFRA IRRISORIA DI 5 EURO

Il fortunato acquirente, spendendodi 5 euro, si è ritrovato tra le mani un tagliando vincente. Ancora avvolta nel mistero l’identità del vincitore.

Tra turisti di passaggio e residenti di lungo corso che affollano quotidianamente l’arteria principale del piccolo borgo, risalire al volto di chi ha centrato la combinazione vincente è un’impresa impossibile. ​”Siamo felici ed entusiasmati per questa nuova vincita” commentano i titolari della ricevitoria. “Non sappiamo chi sia il fortunato, ma ci auguriamo di cuore che questi soldi possano rappresentare una bella boccata d’ossigeno per chi li ha vinti”.Ciò che rende straordinario il colpo di fortuna non è solo la cifra, ma l’incredibile frequenza con cui la Dea Bendata torna a bussare alla stessa porta.

La Tabaccheria Tripodi non è infatti nuova a simili celebrazioni: a maggio 2026 una prima vincita da 50.000 euro era stata centrata con un biglietto ed a distanza di meno di cinque mesi, il bis con ulteriori 50.000 euro vinti ed in più i gestori ricordano ancora quando, circa 18 anni fa, la ricevitoria fu teatro di un jackpot milionario da 1 milione di euro.