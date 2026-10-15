Tropea senz’acqua per un guasto alla rete idrica: chiuse alcune scuole

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A Tropea sospese le attività didattiche nei plessi interessati dal disservizio. Le rassicurazioni dell’amministrazione comunale

TROPEA – Un guasto improvviso sulla linea principale della rete idrica sta causando disagi a tutta la città. Il Comune, infatti, con una nota ufficiale diffusa in data odierna, mercoledì 14 ottobre 2026, ha comunicato la sospensione momentanea del servizio di fornitura dell’acqua potabile sull’intero territorio comunale.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire interventi urgenti di riparazione sulla condotta portante. La macchina tecnica del comune si è comunque attivata immediatamente per ridurre al minimo i tempi di attesa.

I LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ACQUA A TROPEA PROCEDONO A RITMO SERRATO

Secondo quanto dichiarato dal Responsabile dell’Area N.4 dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’architetto Ennio Di Bella, i lavori di ripristino sono attualmente in corso e procedono a ritmo serrato.

Dall’amministrazione, dunque, vi è una nota di rassicurazione per tutti i residenti e per le attività commerciali: «L’erogazione dell’acqua tornerà regolare nel corso della giornata odierna, non appena i tecnici avranno messo in sicurezza la tubazione danneggiata. Nel frattempo, si invita la popolazione a ottimizzare le riserve idriche disponibili e a evitare sprechi fino al totale ritorno alla normalità».

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO COSTRETTO A DISPORRE LA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

Questo improvviso guasto, ad ogni modo, ha causato alcuni disagi specie nel mondo della scuola dove, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Tropea-Ricadi Don Francesco Mottola, prof. Francesco Fiumara, è stato costretto a disporre la sospensione delle attività didattiche dalle ore 9 di oggi, per tutti i plessi scolastici di Tropea interessati dal disservizio. Ovvero, per i plessi dell’infanzia Annunziata e Carmine, della primaria e della secondaria di primo grado di Tropea.

I genitori, pertanto, dopo che avevano già portato i loro figli a scuola, sono stati chiamati a riprenderli per via dell’inaspettato problema idrico. Momenti di disagio per alcune famiglie che hanno dovuto cambiare i loro piani della giornata. Del resto, il disservizio si è presentato all’improvviso, ed è stato problematico per tutti. Ad ogni modo, gli studenti non saranno considerati assenti per la giornata di oggi.