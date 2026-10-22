A Rombiolo una partita contro il tumore al seno: vince la solidarietà

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“Donne in Rosa – Partita del Cuore: Insieme per la prevenzione”, a Rombiolo la campagna per la prevenzione al tumore al seno.

ROMBIOLO – Un pallone, una maglia rosa e una partita che vale più del risultato. A Moladi, il campo di calcio si è trasformato in un luogo di sensibilizzazione, dove la competizione ha lasciato spazio a una causa che riguarda la salute e la vita delle donne: la prevenzione del tumore al seno.

Si è svolta la prima edizione di “Donne in Rosa – Partita del Cuore: Insieme per la prevenzione”, iniziativa nata per coinvolgere il paese e richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce. Una manifestazione che ha unito sport e solidarietà, con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Caterina Contartese, e diverse associazioni. A promuovere l’appuntamento sono state l’Avis comunale, Komen Italia, l’Asd Rombiolo Calcio 2024 e l’Asd Mamme Real Limbadi. La prima cittadina ha richiamato, nel contesto della manifestazione, il valore di appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla sensibilizzazione, sottolineando l’importanza della partecipazione della collettività a sostegno della salute e della solidarietà.

LO SLOGAN DELL’AVIS DI ROMBIOLO: “LA PREVENZIONE SALVA LA VITA, INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA”

A sintetizzare lo spirito dell’iniziativa è lo slogan scelto dall’Avis comunale: “La prevenzione può salvare la vita, insieme possiamo fare la differenza”. Un messaggio che richiama l’importanza dei controlli periodici e della consapevolezza, perché la lotta contro il tumore al seno passa anche dalla possibilità di individuare tempestivamente la malattia e accedere ai percorsi di cura più appropriati.

La giornata si è aperta con la presentazione dell’iniziativa, i saluti istituzionali e la benedizione del parroco don Pasquale Sposaro. Poi la partita di calcio femminile, seguita dall’ingresso in campo della Scuola Calcio di Rombiolo: momenti diversi, accomunati dalla volontà di coinvolgere grandi e piccoli in una causa che supera i confini del campo da gioco. Indossare il rosa ha significato esprimere vicinanza alle donne che stanno affrontando la malattia, a quelle che l’hanno superata e alle famiglie che hanno conosciuto il dolore della perdita. Ma anche ricordare che la prevenzione non è una questione individuale: riguarda l’intera società, chiamata a sostenere l’informazione e a favorire una maggiore attenzione alla salute.

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE DESTINATO A SOSTENERE LE ATTIVITA’ DI KOMEN ITALIA

Il ricavato è destinato a sostenere le attività di Komen Italia nell’ambito della prevenzione e della lotta contro il tumore al seno. Il percorso di sensibilizzazione proseguirà l’8 novembre con uno screening gratuito al seno rivolto alle donne tra i 30 e i 49 anni.

A Rombiolo, dunque, la prima edizione di “Donne in Rosa” ha portato in campo un messaggio che va oltre il risultato sportivo: prendersi cura della propria salute, sostenere chi affronta la malattia e costruire una comunità capace di fare della solidarietà un impegno condiviso.