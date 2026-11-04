Poste di Rombiolo declassate, l’affondo di Pontoriero e la replica dell’Azienda

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Dopo la denuncia pubblica del consigliere comunale di Rombiolo Mimmo Pontoriero arriva la replica di Poste Italiane

ROMBIOLO – Da una parte il timore che il declassamento dell’ufficio postale si traduca in meno personale e maggiori disagi per i cittadini, dall’altra la rassicurazione di Poste Italiane: nessuna riduzione degli orari di apertura e nessun peggioramento dei servizi. È il confronto che si è aperto a Rombiolo dopo il passaggio dell’ufficio dalla categoria A2 alla categoria B, decisione contestata dal consigliere comunale di minoranza Domenico Pontoriero.

IL CONSIGLIERE MIMMO PONTORIERO PARLA DI «UNA SCELTA BUROCRATICA E PURAMENTE ORIENTATA AL PROFITTO AZIENDALE»

A sollevare la questione è stato proprio Pontoriero, che ha definito il provvedimento «una scelta burocratica e puramente orientata al profitto aziendale», paventando «un drammatico arretramento per la comunità: tagli netti al personale e disservizi garantiti per i cittadini». Secondo il consigliere, la precedente classificazione A2 consentiva alla struttura di gestire elevati volumi di utenza, servizi finanziari complessi e un’adeguata presenza di sportelli attivi. Con il passaggio alla categoria B, invece, il rischio sarebbe quello di una riorganizzazione al ribasso, con meno operatori, attese più lunghe e possibili limitazioni del servizio.

Nel mirino di Pontoriero soprattutto le ricadute sulle fasce più fragili della popolazione. Rombiolo, sottolinea, conta numerosi anziani che fanno affidamento sull’ufficio postale per riscuotere la pensione, pagare bollettini e gestire i propri risparmi. «Costringere i cittadini, spesso privi di mezzi per spostarsi, a fare i conti con uno sportello ridotto all’osso o a dover migrare nei comuni vicini è un atto di profonda ingiustizia sociale», ha dichiarato.

L’APPELLO DI PONTORIERO: «IL TERRITORIO SI DEVE MOBILITARE CONTRO L’ENNESIMO SCIPPO».

Da qui l’appello alla mobilitazione: «Il territorio si deve mobilitare contro l’ennesimo scippo e la politica deve svolgere il suo compito e non dormire». Per il consigliere, la vicenda non riguarda soltanto l’organizzazione di uno sportello, ma il rischio di un progressivo svuotamento dei servizi nei piccoli centri. «La comunità di Rombiolo non intende assistere inerme a questo smantellamento. È necessaria una mobilitazione immediata e compatta della politica locale e dei cittadini per pretendere da Poste Italiane il congelamento del provvedimento». La sua conclusione è netta: «L’ufficio postale di Rombiolo deve restare di serie A».

LA REPLICA DI POSTE ITALIANE: «IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO NON AVRA’ ALCUN IMPATTO NEGATIVO»

Alle preoccupazioni ha risposto Poste Italiane, che intende rassicurare la cittadinanza sugli effetti del nuovo assetto. L’azienda afferma che «il nuovo assetto organizzativo non avrà alcun impatto negativo sull’operatività dell’ufficio né sulla qualità dei servizi erogati agli utenti». E soprattutto precisa: «Il cambio di classe dell’ufficio postale non comporterà alcuna riduzione degli orari di apertura al pubblico».

Poste spiega che la riorganizzazione interna, prevista da un accordo sottoscritto con tutte le organizzazioni sindacali, «è frutto di un’attenta pianificazione finalizzata a ottimizzare l’impiego delle risorse e a garantire la massima efficienza operativa, mantenendo invariati gli standard di servizio offerti alla clientela».

L’AZIENDA RICHIAMA IL PROPRIO IMPEGNO SUL TERRITORIO PROVINCIALE ATTRAVERSO IL PROGETTO “POLIS”

Nel comunicato l’azienda richiama anche il proprio impegno sul territorio provinciale attraverso il progetto Polis, iniziativa che coinvolge circa 7.000 uffici postali situati nei Comuni con meno di 15.000 abitanti. Il programma, spiega Poste Italiane, porta i servizi della Pubblica amministrazione in 49 uffici del territorio, «favorendo la coesione economica, sociale e territoriale e contribuendo a contrastare il divario tra grandi centri urbani e piccole comunità».

Due posizioni differenti, dunque: Pontoriero teme che il declassamento possa aprire la strada a una riduzione concreta dei servizi, mentre Poste Italiane assicura che l’utenza non subirà conseguenze e che gli orari resteranno invariati. Sarà il mantenimento degli standard annunciati dall’azienda a rappresentare il principale elemento di verifica per i cittadini di Rombiolo.