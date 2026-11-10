Scontro tra auto e scooter a Pizzo Calabro: centauro finisce sul marciapiede

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L’incidente a Pizzo Calabro, lungo via Nazionale. Il ferito subito soccorso e trasportato al pronto soccorso di Vibo Valentia.

PIZZO – Un nuovo incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la trafficata via Nazionale, riaccendendo i riflettori sulla problematica della sicurezza di una delle arterie principali della città. Il sinistro è avvenuto a poca distanza dal comando della Polizia locale e nei pressi del Bar degli Amici.

IL CONDUCENTE DELLO SCOOTER HA PERSO IL CONTROLLO DEL MEZZO

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un’automobile, una Bmw di colore grigio proveniente direzione Vibo, era in procinto di svoltare a sinistra per immettersi in un senso unico. Si tratta di una manovra che costringe a tagliare la corsia di marcia opposta per accedere a un tratto stradale noto e utilizzato frequentemente dai più come scorciatoia. Utile a evitare alcune decine di metri di via Marcello Salomone. Oltre a rappresentare la via di accesso al Comune di Pizzo, allo stesso comando dei vigili urbani e alla vicina scuola materna.

Nel mentre di detta manovra, in quegli stessi istanti, il conducente di uno scooter ha perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo la sua corsa rovinosamente contro il marciapiede, proprio nel punto esatto in cui i pedoni sono soliti attendere la fermata degli autobus di linea. Entrambi i mezzi erano guidati da uomini. Ad avere la peggio è stato il malcapitato a bordo del veicolo a due ruote, rimasto steso sull’asfalto in seguito all’impatto.

SUL POSTO INTERVENUTA TEMPESTIVAMENTE UN’AMBULANZA. PRESENTI ANCHE GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Sul posto è tempestivamente intervenuta un’ambulanza, con gli operatori sanitari che hanno prestato le prime, indispensabili cure direttamente sul luogo dell’incidente prima del trasferimento al pronto soccorso, dove le condizioni del ferito restano al vaglio dei medici. Agli agenti della Polizia locale è spettato invece il compito di effettuare i necessari rilievi per stabilire le esatte responsabilità e di gestire la viabilità.L’episodio ripropone inevitabilmente la questione della pericolosità della via Nazionale.

L’ARTERIA COSTANTEMENTE INTERESSATA DA DECINE DI INCIDENTI

Un’arteria costantemente funestata da decine di incidenti, dove troppo spesso auto, moto e mezzi pesanti sfrecciano impunemente a tutte le ore, incrociando peraltro le traiettorie di pedoni a volte distratti. Una criticità strutturale evidente, per la quale tuttavia, nel corso dei decenni, non sono stati adottati interventi o misure definitive da parte di alcuna amministrazione, né provinciale né comunale, per limitare concretamente le velocità spaventose con cui il rettilineo viene regolarmente percorso.

L’unica parziale eccezione, ormai circoscritta al passato, il periodo in cui vennero impiegati degli autovelox mobili installati direttamente sulle vetture di servizio della Polizia locale. Un deterrente temporaneo per una via che, come dimostra l’ennesimo evento di cronaca, continua a presentare elevati margini di rischio per la pubblica incolumità.