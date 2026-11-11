Allarme bomba anche nelle scuole di Vibo e in provincia

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Evacuati gli alunni delle scuole dipendenti dall’istituto comprensivo “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina dopo la mail che annunciava un allarme bomba. Stessa scena in altri plessi del capoluogo e di altri centri della provincia

VIBO VALENTIA – L’ondata di allarme bomba che hanno caratterizzato la mattinata di numerose scuole sparse sul territorio nazionale ha toccato numerosi plessi, tra cui quelli a Vibo Marina, dove una segnalazione è pervenuta alla scuola “Amerigo Vespucci”, diretta dalla preside Tiziana Furlano.

Ricevuta la comunicazione – anche in questo caso via email – la dirigente ha immediatamente disposto la procedura prevista in questi casi con l’evacuazione del plesso che conta poco meno di un migliaio di studenti, essendo istituto comprensivo, con i ragazzi dirottati in buon ordine presso la vicina piazzetta. Stessa decisione adottata per altri plessi dipendenti dalla Vespucci: la scuola di Briatico, i plessi De Maria e Presterà, le scuole Cementificio e Pennello e l’infanzia. All’interno dei vari edifici sono, dunque, in corso le operazioni di controllo ad opera dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Gli alunni della Bon Bosco-Garibaldi

Episodi analoghi sono avvenuti all’Ite, Liceo Classico e l’Iti siti nella cittadella scolastica alle porte di di Vibo Valentia; allo Scientifico della città capoluogo, alla scuola Don Bosco-Garibaldi di Vibo, allo Scientifico e all’asilo di Filadelfia, a Filogaso e Sant’Onofrio, a Tropea l’istituto Enogastronomico e ospitalità alberghiera.