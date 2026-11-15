Svolta per la dialisi nel Vibonese: impianti di osmosi nuovi da gennaio

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Svolta per la dialisi nel Vibonese: L’aggiornamento tecnologico riguarderà i centri di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Nicotera per garantire acqua purissima e cure più sicure.

UN passo avanti decisivo per la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti nefropatici del territorio. Con l’arrivo del nuovo anno, i centri dialisi di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Nicotera saranno dotati di impianti di osmosi completamente rinnovati.

A darne notizia è stata Maria Larosa, presidente di Aned Calabria (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto), che accoglie con favore l’accelerazione impressa alle procedure d’appalto. La svolta arriva a poche settimane dalla XXXV Giornata Nazionale del Dializzato, celebrata proprio a Nicotera lo scorso 4 ottobre, occasione in cui l’associazione aveva sollevato con urgenza la questione.

IL COMMISSARIO DELL’ASP DI VIBO, ANTONIO BATTISTINI, ACCOGLIE LA RICHIESTA DELL’ANED

«Siamo grati – ha dichiarato Maria Larosa – al commissario dell’Azienda sanitaria provinciale vibonese, il dottor Antonio Battistini, che ha recepito e fatto propria questa necessità nefrologica con grande sensibilità Lo stato attuale della procedura d’appalto ci consente oggi di affermare che, all’inizio del nuovo anno, avremo finalmente impianti nuovi». Un intervento tutt’altro che secondario, il processo di osmosi è, invero, indispensabile per produrre acqua purissima, elemento vitale per garantire standard elevati e sicuri durante il trattamento dialitico dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica. Se sul fronte tecnologico si registra un’importante vittoria, restano tuttavia aperte diverse criticità sul piano organizzativo e delle risorse umane.

DIALISI NEL VIBONESE: L’ANED ACCENDE I RIFLETTORI SU RIORGANIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PERSONALE SANITARIO

L’Aned accende i riflettori sulla necessità di una riorganizzazione e di un adeguamento del personale sanitario, una carenza che di recente ha causato pesanti disagi ai pazienti di Nicotera, costretti a spostamenti forzati verso i presidi di Vibo Valentia e Tropea.

Secondo la presidente Larosa, il nodo principale risiede nei rallentamenti amministrativi a livello regionale: «Questa criticità – ha chiosato – è legata profondamente alla burocrazia regionale, oggi impantanata per motivi che per noi risultano incomprensibili e ingiustificabili, considerando che si tratta di un bando per l’assunzione di 29 nuovi nefrologi».

L’associazione, infine, guarda alle prospettive a lungo termine della sanità provinciale. In attesa che la costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia proceda secondo i piani programmati, l’Aned Calabria annuncia che tornerà a confrontarsi con i vertici dell’Asp per chiedere la concreta istituzione del reparto di Nefrologia. Un’unità operativa che, come già previsto dai diversi atti aziendali susseguitisi dal 2016 a oggi, dovrà essere dotata di otto posti letto ordinari e due di day hospital, completando così l’offerta assistenziale per i pazienti del territorio.