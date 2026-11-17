3 minuti per la lettura

Un malore durante la raccolta delle olive ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso: l’allarme è scattato in località “Piana di Gucceri”, a Nicotera, lungo la strada Provinciale che conduce verso Rosarno

NICOTERA – Era tornato nella sua terra d’origine per rinnovare un rito antico fatto di fatica, sudore e amore per le proprie radici: raccogliere le olive dai suoi alberi per portare con sé, al rientro in Piemonte, quell’olio genuino dal gusto inconfondibile a cui non aveva mai saputo rinunciare. Una tradizione che Salvatore Francica, 72 anni, originario di Nicotera ma residente da tempo a Grugliasco (TO), portava avanti da lustri e che ieri mattina ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Intorno a mezzogiorno, l’uomo, infatti, è stato colto da un improvviso e grave malore mentre era al lavoro. Fortunatamente, la prontezza di chi era con lui e una straordinaria catena dei soccorsi hanno evitato il peggio.

L’UOMO SI TROVAVA IN CAMPAGNA INSIEME AD ALTRE PERSONE, INTENTO A RACCOGLIERE LE OLIVE

L’allarme è scattato in località “Piana di Gucceri”, lungo la strada Provinciale che conduce verso Rosarno. Francica si trovava in campagna insieme ad altre persone, intento a raccogliere le olive sotto un maestoso ulivo, quando si è improvvisamente accasciato al suolo. I presenti hanno subito compreso la gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi. Dopo le procedure di attivazione tramite il numero unico di emergenza 112, dalla postazione di Tropea è partita a sirene spiegate un’ambulanza del 118 in codice rosso.

A bordo del mezzo di soccorso erano presenti l’autista Luigi Andreoli e l’infermiere Vincenzo Logiudice; ancora una volta, nonostante l’estrema criticità dell’intervento, l’equipaggio risultava privo di medico a bordo. Nonostante gli oltre trenta chilometri di distanza tra Tropea e il luogo dell’emergenza, l’ambulanza ha raggiunto l’area in tempi record. Una volta giunto nei pressi del fondo agricolo, l’autista Andreoli ha imboccato una stretta stradina interpoderale, riuscendo con grande perizia di guida ad arrivare direttamente nell’uliveto fino al punto in cui giaceva il pensionato. Qui si è rivelato decisivo l’intervento dell’infermiere Vincenzo Logiudice.

LE CONDIZIONI DELL’UOMO RESTANO SERIE: SI SOSPETTA UNA EMORRAGIA CELEBRALE

Forte di un’esperienza maturata in decenni di servizio nell’emergenza-urgenza, il sanitario ha prestato le prime, fondamentali cure sul campo, riuscendo a stabilizzare le funzioni vitali del 72enne in attesa del supporto aereo. Nel frattempo, la centrale operativa aveva disposto l’invio dell’elisoccorso. Con una manovra tanto delicata quanto tempestiva, il velivolo è atterrato in aperta campagna, a pochi metri di distanza dal luogo in cui l’uomo era adagiato sull’erba. Preso in carico dall’équipe dell’elisoccorso, Francica è stato imbarcato e trasportato d’urgenza all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

All’arrivo al pronto soccorso del nosocomio catanzarese, i medici hanno immediatamente sottoposto il paziente a tutti gli accertamenti diagnostici del caso per una sospetta emorragia cerebrale, prima di disporne il ricovero nel reparto di competenza. Secondo le prime informazioni, le condizioni dell’uomo restano serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Mentre familiari, amici e compaesani attendono con apprensione notizie dal capoluogo calabrese, sperando in un rapido e completo ristabilimento, resta il plauso unanime per la macchina dei soccorsi. L’abnegazione e la professionalità dimostrate dal personale del 118 di Tropea – capace di sopperire con l’esperienza sul campo alla cronica carenza di medici – unite al coraggio e alla precisione dell’equipaggio dell’elisoccorso, hanno regalato a Salvatore Francica una concreta speranza di tornare a casa.