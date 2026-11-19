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Ancora nessuna notizia della donna di trentacinque anni di Acquaro scomparsa. La Prefettura ha subito attivato le ricerche

C’è molta preoccupazione ad Acquaro, piccolo centro in provincia di Vibo Valentia, per la scomparsa di Brunella Aloe. Della donna di trentacinque anni al momento non si hanno notizie. La Prefettura di Vibo Valentia ha subito attivato il Piano Provinciale Persone Scomparse, avviando le procedure previste per le attività di ricerca. La notizia ha scosso la comunità di Acquaro.

LA SITUAZIONE RESTA IN EVOLUZIONE, IN ATTESA DI ULTERIORI COMUNICAZIONI

Il piano prevede il coordinamento delle attività da parte delle autorità competenti, con il coinvolgimento degli organismi interessati alle ricerche. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sulla scomparsa della donna di trentacinque anni di Acquaro, né le circostanze della scomparsa o gli ultimi eventuali avvistamenti della donna. La situazione resta in evoluzione, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte delle autorità.