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Al consueto orario di ingresso, gli alunni di una scuola di Joppolo hanno trovato i cancelli dell’istituto sbarrati.

JOPPOLO – Quella di lunedì, 16 novembre, è stata una mattinata di disagi e preoccupazione per gli studenti della classe prima della scuola secondaria di primo grado di Joppolo e per le loro famiglie. Al consueto orario di ingresso, i discendi hanno trovato i cancelli dell’istituto sbarrati, restando temporaneamente fuori dall’edificio scolastico.

ALUNNI LASCIATI DA UNA SCUOLA DI JOPPOLO: UN DIFETTO DI ORGANIZZAZIONE

Secondo le prime ricostruzioni, l’accaduto sarebbe riconducibile a un difetto di organizzazione legato all’assemblea sindacale online indetta dalle sigle Cisl Scuola, UIL Scuola, Snals, Confsal e Anief. Non sarebbero state, infatti, predisposte né le sostituzioni del personale docente e del collaboratore scolastico aderenti all’iniziativa, né un’eventuale comunicazione di ingresso posticipato.

A generare ulteriore sconcerto tra le famiglie è il fatto che la circolare n. 139 del 12 novembre, emanata dalla dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Don Mottola” di Tropea, da cui dipendono tutte le scuole di Joppolo, e avente ad oggetto la “Rimodulazione orario scolastico 16 Novembre 2026 – Assemblea sindacale on-line”, non prevedesse alcuna variazione d’orario per la prima media del centro vibonese.

RAGAZZI MESSI IN SICUREZZA DALLE INSEGNANTI DALLA VICINA SCUOLA PRIMARIA DI JOPPOLO

A risolvere la situazione di stallo e a mettere in sicurezza i ragazzi è stato il tempestivo intervento di alcuni insegnanti dell’adiacente scuola primaria, i quali hanno accolto gli studenti della prima media all’interno del proprio plesso, custodendoli fino all’arrivo dei docenti titolari. Al di là del singolo episodio, l’accaduto riaccende i riflettori sulle difficoltà gestionali legate al dimensionamento scolastico sul territorio provinciale.

La vicenda evidenzia, infatti, quanto risulti complesso, anche per una dirigenza attenta, garantire una gestione capillare ed efficiente di un Istituto Comprensivo così vasto, che conta circa trenta plessi distribuiti su ben sette comuni differenti. Una criticità aggravata dalla cronica carenza di organico, che vede nella maggior parte delle sedi la presenza di un solo collaboratore scolastico per plesso, rendendo estremamente vulnerabile l’organizzazione quotidiana in caso di assenze o adesioni a legittime attività sindacali.