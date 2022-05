‘Ndrangheta: estorsioni e usura, 4 arresti nel Vibonese tra cui un commercialista e un medico

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Quattro arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri a Tropea, nel Vibonese, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro.

Usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso le accuse a vario titolo contestate. In carcere sono finiti i fratelli Antonio e Pasquale La Rosa, rispettivamente di 60 e 57 anni, indicati come esponenti di spicco dell’omonimo clan, e il commercialista di Filadelfia, Domenico Fraone, 51 anni, residente a Parghelia. Agli arresti domiciliari è finito Elio Ventrice, 72 anni, medico in pensione.

Vittima un imprenditore edile del Vibonese che sarebbe stato espropriato delle sue proprietà immobiliari dopo aver chiesto prestiti ad usura.