Vibo Marina, velista morto in barca durante la regata

Tragedia a Vibo Marina durante la regata velica dove un uomo è morto mentre si trovava a bordo di una delle barche in gara

VIBO VALENTIA – Una tragedia provocata verosimilmente da un malore improvviso. E così quella che sarebbe dovuta essere una giornata di festa nel nome dello sport si è trasformata in un dramma che ha colpito i familiari della vittima e i suoi compagni di equipaggio.

A perdere la vita, un uomo di 58 anni, originario di Reggio Calabria, G.I., che stava partecipando ad una regata velica a Vibo Marina. A bordo dell’imbarcazione oltre alla vittima altre tre persone.

MORTO A VIBO MARINA UNO DEI PARTECIPANTI ALLA REGATA VELICA

Tutto sembrava procedere tranquillamente quando il 58enne ha iniziato ad avvertire un malore che si è intensificato fino a fargli perdere conoscenza. I compagni se ne sono subito accorti e hanno cercato di soccorrere il loro amico senza però riuscirvi.

Contestualmente ai primi soccorsi prestati, i compagni di viaggio hanno lanciato l’allarme alla Guardia costiera che, unitamente al personale della Guardia di Finanza stava comunque pattugliando lo specchio acqueo pronta ad intervenire alla minima situazione di emergenza. E l’emergenza era in effetti in corso.

Il natante ha quindi riguadagnato il porto dove nel frattempo è giunta un’ambulanza con a bordo i sanitari. Ma, purtroppo, ogni soccorso si è rivelato vano: il 58enne reggino è, infatti, deceduto nonostante i tentativi di strapparlo alla morte messi in atto prima dai compagni di regata e poi dai sanitari.

Gli uomini della capitaneria hanno quindi avvisato il medico legale che si è recato sul posto per una ispezione esterna che avrebbe confermato il malore quale causa della morte. La salma, una volta espletate le formalità di rito, verrà consegnata ai familiari, accorsi in serata all’obitorio di Vibo e stravolti per la tragica perdita del proprio congiunto.