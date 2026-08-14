Scontro nel porto di Vibo Marina: un morto

1 minuto per la lettura

Scontro nel porto di Vibo Marina tra un gommone e un’imbarcazione: un morto e un ferito, la vittima era un giovane tra i 20 e i 30 anni

VIBO VALENTIA – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi nel porto di Vibo Marina, dove si è verificato uno scontro, per cause ancora in corso di accertamento, tra un gommone e un’imbarcazione da diporto. A perdere la vita è stato un uomo di età compresa tra i 20 e i 30 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Secondo quanto emerso, avrebbe riportato una profonda ferita a un fianco e una lesione alla testa. Le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente e ha avviato le manovre di rianimazione direttamente sul posto. L’uomo è stato quindi trasferito in ambulanza all’ospedale di Vibo Valentia, ma è giunto al pronto soccorso ormai privo di vita. Nello scontro è rimasta ferita anche una ragazza, soccorsa da un secondo mezzo del 118 intervenuto nel porto. Le sue condizioni sono al momento al vaglio dei sanitari.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Capitaneria di Porto, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Restano da chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra le due imbarcazioni.