Appicca un incendio nel Vibonese: scoperto dal drone e arrestato

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VIBO VALENTIA – Appicca un incendio in un bosco a Mileto (Vibo Valentia) ma viene ripreso da un drone della Regione Calabria impegnato nelle attività di monitoraggio del territorio nell’ambito del progetto “Tolleranza Zero”.

Un 49enne, originario di Francica, è stato arrestato dai carabinieri forestali di Serra San Bruno e di Soriano Calabro con l’accusa di incendio boschivo doloso.

Gli operatori della Control room regionale, insieme ai carabinieri forestali, hanno visualizzato in diretta le immagini del drone che documentavano l’inizio dell’incendio. E’ un agricoltore dedito anche alla pastorizia, mentre appiccava volontariamente l’incendio. Immediatamente le pattuglie hanno raggiunto la zona e bloccato il 49enne. Ignaro di essere ripreso, aveva appiccato le fiamme in un’area ricoperta da querce e pioppi, per poi allontanarsi con un trattore.

Per l’uomo sono così scattate le manette e, dopo la convalida dell’arresto, è stato posto ai domiciliari.

Fondamentale l’intervento delle squadre dell’Antincendio regionale, che hanno spento il rogo esteso per oltre 1500 metri quadri. E’ stato evitato che potesse propagarsi ulteriormente in un’area caratterizzata dalla presenza di fitta vegetazione boschiva.