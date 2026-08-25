Mileto, scoppia una bombola del gas in un B&B, diversi feriti

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Attimi di paura a Mileto per l’esplosione all’interno di un B&B di una bombola del gas, diversi i feriti tutti portati in salvo e trasferiti in ospedale per le necessarie cure

MILETO (VIBO VALENTIA) – Momenti di paura a Mileto quando nella serata di oggi 25 agosto 2026, intorno alle 20, una bombola del gas, secondo le prime ricostruzioni fatte dai vigili del fuoco, è esplosa all’interno di un B&B, il Villa Mary, posto a pochi chilometri dal centro cittadino.

Secondo quanto appurato l’esplosione avrebbe comportato il ferimento di diverse persone. Tre delle quali, dopo l’intervento dei sanitari del 118 sul posto, trasferite presso l’ospedale di Vibo Valentia e affidate alle cure dei medici del nosocomio per la valutazione delle condizioni e delle ferite riportate nell’esplosione e nel successivo incendio.

I tre feriti sono tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, padre madre e figlio, e sono turisti in vacanza nella zona. Secondo quanto ricostruito dalle prime dichiarazioni non sarebbero in pericoli di vita ed avrebbero riportato delle ferite a seguito dell’incendio successivo all’esplosione e non direttamente a causa dell’esplosione.

A seguito dell’esplosione è, inoltre, divampato, come detto, anche un incendio comunque domato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con due squadre, autoscala e autobotte. A parte la zona in cui è avvenuta l’esplosione, la struttura ricettiva non sembra abbia subito particolari danni. Presenti anche i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto