Esplosione a Mileto, gravi le condizioni dei tre turisti coinvolti

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Restano gravi le condizioni dei tre turisti sloveni coinvolti nell’esplosione di una bombola di gas in un B&B a Mileto. Trasferiti nei centri grandi ustionati di Bari, Palermo e Catania

MILETO – Restano gravissime le condizioni della famiglia slovena rimasta coinvolta nell’esplosione avvenuta nella serata di ieri all’interno del B&B Villa Mary, a Mileto. La deflagrazione, verificatasi tra le 20.30 e le 20.40 nell’alloggio occupato dalla famiglia, ha provocato ustioni diffuse alla bambina di 10 anni e ai suoi genitori, tutti trasferiti d’urgenza in centri specializzati.

Secondo le informazioni disponibili, i tre pazienti hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado su oltre il 30% della superficie corporea e sono stati trasferiti con prognosi riservata. La bambina è stata trasportata a Bari, il padre a Palermo e la madre a Catania.

I tre feriti, intubati, sono stati trasportati a bordo di altrettante ambulanze del 118 fino all’aeroporto di Lamezia Terme, dove erano stati predisposti tre diversi voli per consentire il trasferimento nei centri specialistici. Il 118 aveva infatti inviato sul luogo dell’esplosione tre ambulanze, impegnate nelle prime operazioni di soccorso e successivamente nel trasferimento dei pazienti dal Pronto soccorso di Vibo verso lo scalo lametino.

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A coordinare la complessa macchina dei soccorsi è stato il direttore del Pronto soccorso, Enzo Natale. Nelle fasi successive è stato coinvolto anche il viceprefetto di Vibo Valentia, Antonio Crisafulli, che ha attivato il Ministero della Difesa per ottenere la disponibilità di un velivolo dell’Aeronautica militare. Gli altri due voli sono stati messi a disposizione rispettivamente dal 118 della Calabria e dal 118 della Sicilia.

L’esplosione durante la preparazione della cena

La deflagrazione si è verificata nell’alloggio occupato dalla famiglia slovena, che, secondo una prima ricostruzione, si stava apprestando a cenare. La struttura ricettiva si trova in una zona non raggiunta dalla rete del metano e, pertanto, il B&B ricorre necessariamente all’utilizzo di bombole di gas.

È proprio sulla dinamica legata alla bombola e sulle eventuali cause che si concentrano ora gli accertamenti degli investigatori. L’esatta origine dell’esplosione dovrà infatti essere stabilita attraverso gli approfondimenti tecnici e investigativi.

L’incendio e i danni alla struttura

A seguito della deflagrazione si è sviluppato un incendio, prontamente domato dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto. L’esplosione ha provocato danni al solaio dei locali interessati, con lo sfondellamento delle pignatte e il crollo di una parete in cartongesso.

Per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza sono intervenute due squadre dalla sede centrale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia, una squadra del distaccamento di Ricadi, il funzionario di servizio e un’autobotte.

Nel frattempo la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’esplosione e individuare le eventuali responsabilità. Il magistrato ha incaricato i Carabinieri e i Vigili del fuoco di effettuare tutti gli approfondimenti necessari sulle cause della deflagrazione.

L’intera struttura ricettiva è stata posta sotto sequestro, così da consentire agli investigatori e ai tecnici di effettuare gli accertamenti senza alterare lo stato dei luoghi. Particolare attenzione sarà rivolta alla bombola di gas, all’impianto e alle condizioni di sicurezza dell’alloggio nel quale si è verificata l’esplosione. La priorità resta ora quella delle condizioni dei tre componenti della famiglia. Trasferiti in tre diversi centri specializzati dopo una complessa operazione di soccorso e trasferimento. La prognosi per tutti rimane riservata.