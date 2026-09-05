Incidente sulla Sp17 a Zungri: morti due uomini di Filandari

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Incidente mortale sulla Sp17 a Zungri: morti due uomini di Filandari. L’auto viaggiava in direzione Mesiano quando è finita fuori strada.

VIBO VALENTIA – È di due morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte di oggi 5 settembre 20256, sulla Sp 17, nei pressi della rotatoria di Zungri, lungo il rettilineo in direzione Mesiano. A perdere la vita sono stati Domenico Colacchio, 52 anni, e Rocco Cichello, 37 anni, entrambi residenti a Filandari. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il veicolo sul quale viaggiavano i due uomini procedeva in direzione Mesiano quando, per cause che dovranno essere accertate, è uscito fuori strada. La vettura sarebbe finita fuori dalla carreggiata, provocando il drammatico incidente.

I RILIEVI PER RICOSTRUIRE LA DINAMICA DELL’INCIDENTE A ZUNGHI DOVE SONO MORTI I DUE UOMINI DI FILANDARI

Al momento, secondo quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Tropea, sarebbe escluso il coinvolgimento di un altro veicolo. Restano da chiarire le cause che hanno determinato la perdita di controllo della vettura e la successiva uscita di strada. L’incidente è avvenuto in piena notte, intorno alle 2.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica e ad accertare eventuali responsabilità. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Filandari, dove le due vittime erano conosciute. Il trentasettenne Cichello in passato era stato coinvolto nel maxiprocesso Maestrale-Imperium-Olimpo, ma l’1 luglio 2026 era stato assolto da ogni accusa. Pure Colacchio era stato imputato nell’operazione “Rotarico” contro il clan Soriano di Filandari ma ne era uscito anch’egli assolto.