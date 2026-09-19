Rombiolo, ragazza cade dalla finestra del secondo piano

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Una ragazza di 17 anni è caduta dalla finestra del secondo piano nella frazione Presinaci di Rombiolo. Sul posto ambulanza e carabinieri

ROMBIOLO – Una ragazza straniera di 17 anni è caduta dalla finestra del secondo piano di una palazzina nella frazione Presinaci. Le cause sono ancora in corso di accertamento: la giovane avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel giardino sottostante, ma al momento si tratta solo di ipotesi. Le richieste di aiuto hanno attirato l’attenzione dei vicini, che le hanno prestato i primi soccorsi.

SUL LUOGO DELL’INCIDENTE NELLA FRAZIONE PRESINACI AMBULANZA E CARABINIERI

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e i carabinieri della Stazione di Nicotera. La 17enne è stata trasferita all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Da quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’accaduto non ci sono al momento ulteriori elementi, e ogni ricostruzione resta affidata agli accertamenti in corso. Saranno gli sviluppi delle prossime ore a chiarire meglio le circostanze della caduta e le condizioni della giovane.