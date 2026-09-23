Nuova intimidazione all'imprenditore vibonese Pietro Nocera

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L’imprenditore vibonese Pietro Nocera ancora nel mirino della criminalità che ha effettuato un nuovo raid incendiario nello stesso cantiere di Cosoleto, nel Reggino, colpito a giugno scorso

VIBO VALENTIA – L’imprenditore vibonese Pietro Nocera resta nel centro del mirino della criminalità organizzata, visto che ha colpito nuovamente nello stesso cantiere già attenzionato nel giugno scorso. A finire ancora una volta sotto attacco sono i lavori gestiti dalla “Costruire Group Srl” di Ionadi, amministrata da Pietro Nocera, impegnata per conto del Comune di Cosoleto, nel Reggino, nell’opera di realizzazione della rete di collettamento delle acque bianche.

L’ultimo episodio è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 settembre lungo via Roma. I malviventi sono entrati in azione appiccando il fuoco a 9 tubi di grosso diametro (630 mm) depositati lungo la strada e destinati alla raccolta delle acque reflue. Un danno stimato tra gli 8.000 e i 10.000 euro, scoperto soltanto alle 8:30 di questa mattina al momento dell’arrivo degli operai e dei Carabinieri sul posto, contattati dai primi.

L’INTIMIDAZIONE SUBITA DA NOCERA A GIUGNO SCORSO

Un ennesimo atto intimidatorio che segue a distanza di pochi mesi quello ben più grave dello scorso 8 giugno, quando sempre nello stesso cantiere la criminalità locale aveva incendiato due mezzi d’opera aziendali: un mini escavatore e una minipala Bobcat. Subito dopo l’articolo del Quotidiano del Sud era avvenuta per l’imprenditore vibonese la convocazione presso la Prefettura di Vibo per raccontare al capo dell’Utg e ai suoi più stretti collaboratori la vicenda. Dopo la pausa estiva e gli interventi per la messa in sicurezza della viabilità, i lavori di scavo erano ripartiti solo da pochi giorni, ai primi di settembre, prima del nuovo blitz incendiario.

Sull’episodio hanno avviato le indagini i Carabinieri della Stazione di Cosoleto ai quali Nocera ha formalmente sporto denuncia contro ignoti dichiarando agli inquirenti di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive, riservandosi la costituzione di parte civile nel procedimento penale che verrà instaurato