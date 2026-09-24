Parco urbano di Vibo, divelta dai vandali la recinzione dell’area per i cani

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L’associazione Moderata Durant Aps segnala il danneggiamento ad opera di vandali della struttura realizzata all’interno del parco urbano di Vibo in attesa della sistemazione definitiva dell’area di sgambamento. Nel mirino anche deiezioni e sacchetti lasciati lungo i viali: «Servono rispetto e senso civico»

VIBO VALENTIA – La recinzione dell’area destinata allo sgambamento dei cani all’interno del parco urbano di Vibo Valentia è stata danneggiata e in parte divelta da ignoti vandali. A denunciare l’episodio è l’Associazione Moderata Durant APS, che ha documentato la situazione con alcune fotografie scattate nella mattinata.

L’area, a suo tempo individuata dall’amministrazione comunale nelle vicinanze dello spazio giochi per bambini, rientrava nell’ambito di un progetto sostenuto anche dall’Associazione Moderata Durant e portato avanti dalla consigliera comunale di maggioranza Alessandra Grimaldi, impegnatasi per reperire le risorse necessarie.

Il progetto, però, è fermo da circa due anni. La caratteristica della zona, inizialmente recintata, in seguito fece emergere la necessità di individuare una diversa collocazione all’interno del parco. Nel frattempo, secondo quanto riferito dall’associazione, molti proprietari hanno continuato a portare i propri cani nell’area verde, rispettando le regole di convivenza e di pulizia, mentre altri avrebbero lasciato deiezioni e sacchetti lungo i viali.

LA RECINZIONE DANNEGGIATA

L’ultimo episodio riguarda proprio l’area recintata. Secondo la denuncia dell’Associazione Moderata Durant, alcuni proprietari avrebbero divelto parte della rete per consentire l’accesso dei propri animali all’interno dello spazio chiuso. Un comportamento che l’associazione considera particolarmente grave, anche alla luce del lavoro portato avanti negli anni per la valorizzazione e la cura del parco urbano.

«La colpa non è dei cani, ma dei loro padroni», è il senso della denuncia dell’associazione, che invita a rispettare gli spazi pubblici e le regole elementari di convivenza. La questione torna così a porre l’attenzione sulla necessità di garantire decoro, manutenzione e rispetto delle aree verdi cittadine, soprattutto quelle frequentate quotidianamente da famiglie e bambini.

L’associazione auspica ora che l’area sia ripristinata e che il progetto dello spazio dedicato agli animali possa finalmente trovare una soluzione definitiva.