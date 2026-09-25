Vibo, la consigliera Pugliese ancora nel mirino: rubata l'auto

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La consigliera comunale di Vibo, Laura Pugliese, esponente di Casa Riformista, torna nel mirino dei malintenzionati che la scorsa notte le hanno rubato l’auto parcheggiata sotto casa. Nei mesi scorsi oil pestaggio del marito e l’incendio di un’altra vettura



VIBO VALENTIA – La consigliera di Casa Riformista al Comune di Vibo, Laura Pugliese, torna nel mirino dei malintenzionati. Dopo l’incendio dell’autovettura, una Fiat 500, avvenuto questa estate a Bivona, adesso si è verificato il furto di un’altra auto, una Fiat 500 L, parcheggiata sotto casa, nei pressi di viale Kennedy, in centro città. Sul furto, commesso la scorsa notte, stanno indagando carabinieri a seguito della denuncia presentata dalla donna e le indagini si stanno concentrando per scoprire eventuali collegamenti con l’episodio precedente. Al vaglio anche la visione dei filmati delle telecamere della zona.

Precedentemente all’incendio dell’auto, un altro episodio aveva riguardato, seppur di riflesso, la Pugliese: il brutale pestaggio del marito avvenuto nel suo negozio su via Protettì, ad opera di due soggetti successivamente individuate dalla Polizia come i presunti responsabili del gesto.

Subito dopo l’attentato alla vettura, infine, la consigliera aveva presentato una specifica denuncia alla Questura dopo avere subito pressioni e comportamenti molesti da parte di un soggetto, nei cui confronti era scattato l’ammonimento, ma tra i due episodi allo stato non sembrerebbero esserci collegamenti.