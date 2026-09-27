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Un incendio ha distrutto un furgone nella notte a Vibo; è di proprietà di una ditta che collabora con una nota attività commerciale sita su viale Affaccio. Indagano i carabinieri

VIBO VALENTIA – Un incendio, sulle cui cause sono in corso indagini da parte dei carabinieri, ha praticamente distrutto il furgone di una ditta che collabora con un noto negozio per la fornitura di prodotti per la casa e affini, sito su viale Affaccio, nel capoluogo di provincia. L’episodio si è verificato la notte appena trascorsa. Il mezzo era parcheggiato in una stradina adiacente l’attività commerciale ed è andato in fumo nella parte del vano motore che ha poi interessato l’abitacolo. I danni sono ingenti e molto probabilmente il veicolo è definitivamente compromesso.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del corso accorsi dal vicino comando provinciale distante circa 200 metri, mentre le indagini sulla natura delle fiamme sono condotte, come detto, dai militari della Benemerita. Chiaramente non si esclude alcuna pista: dal cortocircuito al dolo.