Vibo, tenta di disfarsi della droga davanti agli agenti di Polizia: arrestato

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Arrestato dalla Polizia per spaccio di droga un uomo di Vibo: sequestrati 57 grammi tra hashish e marijuana. L’intervento della Squadra Volante dopo una lite in strada. La droga trovata anche nell’abitazione dell’indagato. Il Gip convalida l’arresto e dispone il divieto di dimora

VIBO VALENTIA – Una busta abbandonata nei pressi di un muretto ha portato gli agenti della Polizia a rinvenire un quantitativo complessivo di oltre 57 grammi di droga e un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine dell’udienza, il Gip ha convalidato il provvedimento disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Vibo Valentia, con l’obbligo di lasciare il territorio comunale.

LA LITE E L’INTERVENTO DELLA POLIZIA DI STATO

L’intervento della Squadra Volante è avvenuto nella serata dell’1 ottobre scorso, intorno alle 18.35. Un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il transito lungo Corso Umberto I, ha notato due persone che si stavano strattonando. Uno dei presenti ha attirato l’attenzione degli agenti, riferendo di aver cercato di trattenere l’uomo dopo averlo visto, secondo quanto ricostruito dagli operatori, mentre tentava di disfarsi di una busta che stava per consegnare a un’altra persona.

LA SCOPERTA DELLA DROGA

I poliziotti hanno quindi effettuato un controllo nell’area indicata, individuando nei pressi di un muretto la busta in cellophane. Al suo interno erano presenti cinque involucri: tre contenenti hashish, per un peso netto complessivo di 2,7 grammi, e due con marijuana, per altri 2,3 grammi.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti nell’abitazione dell’uomo, dove la perquisizione avrebbe consentito di recuperare ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente. Nascosti sotto una poltrona circa 25 grammi di hashish, mentre oltre 24 grammi di marijuana si trovavano all’interno di un contenitore. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto diverse dosi già predisposte e materiale ritenuto utilizzabile per il taglio e il confezionamento della droga. Nel complesso, considerando anche la sostanza recuperata poco prima in strada, il sequestro consta di circa 57,5 grammi di stupefacenti: 29,9 grammi di hashish e 27,6 grammi di marijuana.

Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo, già gravato da precedenti specifici, è finto agli arresti flagranza di reato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Successivamente il Gip del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica. Nei confronti dell’indagato è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Vibo Valentia, con conseguente obbligo di lasciare il territorio comunale.