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I carabinieri di Gioia Tauro arrestano un latitante ritenuto legato alla cosca Piromalli all’interno di un residence a Parghelia sequestrando quantitativi di droga e 4 cellulari

PARGHELIA – Si nascondeva in un residence di Parghelia, nel Vibonese, Vincenzo La Rosa, classe 1992, ritenuto dagli investigatori appartenente alla cosca Piromalli di Gioia Tauro e destinatario di un provvedimento di esecuzione pena per estorsione aggravata e latitante da alcuni mesi. E’ stato rintracciato e arrestato nella notte al termine di una lunga attività investigativa condotta dai carabinieri della Sezione Operativa di Gioia Tauro, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.

La Rosa si era sottratto al provvedimento di esecuzione della pena lo scorso 9 febbraio. I militari dell’Arma sono giunti fino a Parghelia al termine di una articolata indagine rintracciando il 34enne all’interno di una struttura ricettiva.

LA PERQUISIZIONE NELL’APPARTAMENTO

Una volta localizzato il ricercato, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’appartamento nella sua disponibilità. All’interno rinvenuti quattro telefoni cellulari, ritenuti di interesse investigativo, e un quantitativo complessivo di stupefacenti. In particolare, i militari hanno sequestrato due chilogrammi di marijuana, otto panetti di hashish del peso di circa 100 grammi ciascuno e alcune dosi di cocaina, quest’ultima indicata come destinata all’uso personale. L’uomo non era in possesso di armi al momento dell’arresto.

Il materiale rinvenuto e sequestrato sarà sottoposto agli accertamenti previsti. L’arresto si inserisce nell’attività investigativa finalizzata alla ricerca di soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari e al contrasto delle attività criminali riconducibili alle organizzazioni mafiose della Piana di Gioia Tauro.