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Squarciate gomme di due camion diretti ai presìdi di protesta nel Vibonese: Due episodi tra Vazzano e Pizzo. I proprietari hanno presentato denuncia, indaga la Polizia di Stato

VIBO VALENTIA – Due camion danneggiati, entrambi diretti ai presìdi di protesta contro il caro vita e il caro carburante. È il bilancio degli atti vandalici registrati tra la notte scorsa e le prime ore della mattinata nel Vibonese, con episodi distinti a Vazzano e nei pressi dello svincolo autostradale di Pizzo. Il primo caso si è verificato a Vazzano, dove un mezzo pesante è stato bloccato lungo la strada durante le ore notturne. Persone al momento non identificate hanno squarciato gli pneumatici del camion, per poi allontanarsi rapidamente.

PRESIDI DI PROTESTA E GOMME GUARCIATE AI CAMION: GLI ATTI VANDALICI A PIZZO E LE INDAGINI DELLA POLIZIA

Un episodio analogo si è verificato nelle prime ore del mattino nei pressi dello svincolo autostradale di Pizzo. Anche in questo caso, a essere preso di mira è stato un camion diretto alla mobilitazione: gli pneumatici sono stati danneggiati, impedendo al mezzo di proseguire regolarmente il viaggio. I proprietari dei due veicoli hanno presentato denuncia alle autorità competenti. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato, impegnata a ricostruire la dinamica degli episodi e a individuare i responsabili. Resta da chiarire anche la matrice dei danneggiamenti e se i due fatti siano collegati tra loro.