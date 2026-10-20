Minacce di morte via telefono al presidente del consiglio comunale di Vibo, Antonio Iannello

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Nuove minacce di morte al presidente del Consiglio comunale di Vibo, Antonio Iannello, questa volta ricevute via telefono in due distinti episodi a distanza di giorni. L’esponente del Pd a dicembre 2025 aveva subito un attentato a colpi di pistola. Sull’episodio indaga la Questura di Vibo

VIBO VALENTIA – Nuove intimidazioni ai danni di Antonio Iannello, presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia che negli ultimi giorni – ma la notizia si è appresa solo adesso – ha ricevuto, a distanza di circa una settimana, due telefonate con minacce di morte. In entrambi gli episodi Iannello si trovava a Roma, la prima volta per questioni personali, la seconda per partecipare alla manifestazione indetta dalla Cgil.

IL CONTENUTO DELLE TELEFONATE MINATORIE

La prima telefonata è avvenuta l’11 ottobre, intorno alla mezzanotte, quando sull’utenza del presidente del civico consesso vibonese è apparsa una chiamata con un numero privato. Alla risposta, una voce metallica, ha pronunciato la frase: “Adesso uccidiamo tutti”, per poi riattaccare. Il secondo episodio, avvenuto verso le 23 del 17 ottobre successivo. Anche questa volta un numero privato al quale Iannello risponde e dall’altro capo del telefono una voce, questa volta camuffata, dice: “Ora ti apriamo la pancia”. Entrambi i messaggi minatori sono stati pronunciati in italiano.

Dopo aver ricevuto le chiamate, Iannello si è recato in Questura a Roma per presentare una formale denuncia. La Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti investigativi per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità dell’autore o degli autori delle telefonate. Gli approfondimenti tecnici e le verifiche sui tabulati telefonici potrebbero contribuire a individuare la provenienza delle chiamate e a fare luce sulla vicenda.

Da parte sua, Iannello, raggiunto telefonicamente, ha riferito al Quotidiano del Sud di non avere idea sulle motivazioni di questi gesti, non nascondendo chiaramente la sua preoccupazione, ma dicendosi al contempo deciso a proseguire con la sua azione politica.

L’ATTENTATO DI DICEMBRE 2025 CON GLI SPARI ALL’AUTO CON IANNELLO DENTRO

Non è del primo episodio che vede coinvolto il presidente dell’assise cittadina. Nei mesi scorsi, la sua automobile era stata raggiunta da diversi colpi di pistola esplosi a scopo intimidatorio mentre si trovava a bordo del veicolo. Un fatto di particolare gravità sul quale erano state avviate indagini da parte delle forze dell’ordine e della magistratura, con l’ipotesi di tentato omicidio al vaglio degli inquirenti.

LA CONDANNA DEL SINDACO ENZO ROMEO

La nuova vicenda ha suscitato la reazione del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, che ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza all’amico e compagno di percorso politico, sottolineando il legame personale che li unisce e la necessità di tutelare la serenità sua e della sua famiglia: «Antonio Iannello è un mio amico, prima ancora che un compagno di viaggio politico – ha dichiarato Romeo –. Con lui condivido da tempo passione e impegno, ma soprattutto affetto e vicinanza amicale. È una di quelle amicizie vive, di quelle con cui ti confronti ma allo stesso tempo ti confidi».

Il primo cittadino ha quindi espresso la propria partecipazione allo stato d’animo di Iannello, ricordandone le qualità personali e l’impegno politico. «È per questo che oggi condivido il suo stesso stato d’animo: quello di un uomo che ha sempre affiancato al suo impegno umano e politico un’onestà e un’originalità riscontrabili in poche persone».

Romeo ha poi condannato il ripetersi degli episodi intimidatori, evidenziando le conseguenze che simili gesti possono avere sulla vita privata di chi ne è bersaglio. «Questi reiterati eventi criminosi non possono ulteriormente sconvolgere la serenità di un uomo e della sua famiglia, che non merita questi gesti vili e codardi».

L’ABBRACCIO DELL’AMMINISTRAZIONE AD ANTONIO IANNELLO

Il sindaco ha infine ribadito la fiducia nell’attività investigativa e rivolto un appello alla compattezza dell’amministrazione comunale: «Confidiamo pienamente nell’operato delle forze inquirenti, che hanno sempre dimostrato attenzione e che, siamo sicuri, daranno a breve risposte. Oggi, però, tutta l’amministrazione si deve stringere in un abbraccio affettuoso e allo stesso tempo protettivo, perché Antonio Iannello non può e non deve sentirsi in alcun modo solo».

Mentre proseguono gli accertamenti sulle telefonate e stabilire collegamenti con l’episodio ben più grave di circa un anno fa, resta alta l’attenzione su una vicenda che coinvolge direttamente una delle principali cariche istituzionali della città, già colpita in passato da un episodio armato. L’obiettivo degli investigatori è ricostruire la matrice delle intimidazioni e individuare eventuali responsabili.