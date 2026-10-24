Strage di Pizzinni, 44 anni dopo il dolore resta

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Il 24 ottobre 1982 morirono Antonio e Bartolo Pesce, due fratelli di 10 e 14 anni, vittime innocenti della violenza mafiosa, per l’esplosione di una bomba destinata ad esponenti del clan Soriano passata alla storia come la Strage di Pizzinni. Proposta una rete tra scuole, università e Comuni per trasformare i luoghi della memoria in presìdi permanenti di educazione alla legalità

FILANDARI (VIBO) – Quarantaquattro anni dopo, la strage di Pizzinni continua a rappresentare una delle pagine più dolorose della storia del Vibonese. Era il 24 ottobre 1982 quando Antonio e Bartolo Pesce, due fratelli di appena 10 e 14 anni, persero la vita nell’esplosione di un ordigno collocato dalla criminalità organizzata nei pressi di un’abitazione della piccola frazione di Filandari. L’attentato, maturato nell’ambito dei contrasti tra gruppi criminali locali, provocò anche il ferimento di altre quattro persone, tra cui il padre dei due ragazzi.

Secondo le ricostruzioni investigative, la bomba era stata collocata nei pressi di un’abitazione diversa da quella individuata dagli attentatori. Antonio e Bartolo, estranei alle dinamiche criminali, furono così travolti da una violenza che colpì persone innocenti, spezzando due giovani vite e lasciando una ferita profonda nella comunità.

DUE VITTIME INNOCENTI DELLA ‘NDRANGHETA

A ricordare la tragedia, nel 44esimo anniversario, è il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani (Cnddu), che richiama l’importanza di custodire la memoria e trasmettere la conoscenza dei fatti alle nuove generazioni. Un percorso segnato anche dalla ricerca della verità giudiziaria, con la riapertura delle indagini resa nota il 5 luglio 2021 dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nell’ambito di ulteriori accertamenti sulle responsabilità.

Un segnale importante è arrivato il 31 agosto 2024, con l’intitolazione della villa comunale di Jonadi ai fratellini Pesce. Uno spazio pubblico dedicato alla memoria di Antonio e Bartolo, restituiti simbolicamente alla comunità attraverso un luogo di incontro e socialità, in contrasto con la violenza che impedì loro di vivere la propria infanzia e adolescenza.

Proprio da questa esperienza il Cnddu, attraverso la professoressa Giovanna De Lucia Lumeno, propone di andare oltre la commemorazione annuale con il progetto nazionale «Geografie della memoria, laboratori di futuro». L’obiettivo è trasformare i luoghi intitolati alle vittime innocenti delle mafie in presìdi permanenti di ricerca storica, educazione alla legalità e partecipazione civica.

La prima sperimentazione potrebbe partire dalla villa comunale dedicata ai due fratelli, attraverso una collaborazione strutturata tra scuole, università e amministrazioni locali. Tra le iniziative previste figura la creazione di un archivio digitale condiviso, alimentato da documenti verificati, testimonianze autorizzate e approfondimenti realizzati dagli studenti.

Il patrimonio raccolto diventerebbe inoltre la base per individuare ogni anno un intervento concreto di valorizzazione degli spazi pubblici, proposto dalle scuole e sottoposto alla valutazione degli enti competenti. Un percorso che prevede anche la pubblicazione degli sviluppi e dei risultati, per garantire trasparenza e continuità alle attività.

LE FINALITà DELLA PROPOSTA DEL CNDDU

La finalità, sottolinea il Coordinamento, è coniugare la conoscenza storica con la partecipazione attiva dei giovani alla vita delle proprie comunità. Attraverso il lavoro sulle fonti e l’analisi delle conseguenze sociali della violenza mafiosa, gli studenti potrebbero sviluppare capacità critiche e comprendere meglio i meccanismi attraverso i quali le istituzioni assumono decisioni e realizzano interventi di interesse collettivo.

LE VITTIME

L’esplosione di un ordigno (un tubo di ferro contenente gelatina esplosiva) uccise due fratellini, Bartolo e Antonio Pesce di 14 e 10 anni. Altre quattro persone rimasero ferite. Secondo le ricostruzioni investigative e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (come Andrea Mantella), la bomba era destinata alla famiglia Soriano (in particolare a Giuseppe Soriano), ma colpì per errore l’abitazione o i vicini sbagliati.

SVILUPPI GIUDIZIARI E LA RIAPERTURA DEL CASO

I processi degli anni ’80 si conclusero con l’assoluzione di tutti gli imputati, lasciando il caso senza colpevoli ma nel luglio 2021, la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catanzaro ha riaperto ufficialmente le indagini dopo quasi quarant’anni, grazie alle nuove dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia (tra cui Andrea Mantella, Angiolino Servello e Bruno Fuduli) che hanno offerto elementi inediti sulla dinamica e sui presunti mandanti ed esecutori legati agli ambienti di criminalità organizzata locale.