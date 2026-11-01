Ricadi, cade da un albero, in gravi condizioni un anziano

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Drammatico incidente stradale a Ricadi, un anziano era impegnato a potare un albero quando è caduto, soccorso è ricoverato in gravi condizioni

RICADI – Drammatico incidente nelle campagne di Ricadi, dove un uomo di 80 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un albero mentre era impegnato in alcune operazioni di potatura. L’anziano è stato ritrovato a terra, privo di coscienza, e soccorso grazie all’intuizione del proprietario di un terreno confinante, che ha dato l’allarme consentendo l’intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario del 118.

L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, intorno alle 10, in un podere del territorio comunale. A insospettire il proprietario del terreno limitrofo è stata un’autovettura che si trovava ferma sul posto già dalla giornata precedente. Un particolare che lo ha spinto ad avvicinarsi per verificare cosa fosse accaduto, fino alla drammatica scoperta dell’uomo riverso al suolo e privo di sensi.

Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari e ai Vigili del fuoco del distaccamento di Ricadi. Le condizioni dell’area, particolarmente impervia e difficile da raggiungere, hanno reso necessario un intervento tecnico specializzato. I pompieri hanno quindi utilizzato le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), specifiche per le operazioni di recupero in ambienti difficilmente accessibili.

Dopo aver raggiunto e stabilizzato le condizioni di sicurezza per il recupero, l’anziano è stato trasportato dai soccorritori fino al punto in cui era possibile incontrare il personale sanitario. Da qui il successivo trasferimento in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto hanno operato in stretta collaborazione le squadre dei Vigili del fuoco e gli operatori del 118. Le condizioni dell’ottantenne sarebbero particolarmente gravi. Un intervento complesso, conclusosi con il recupero dell’uomo e il suo affidamento alle cure dei sanitari.