Ricadi, morto l’anziano caduto dall’albero

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E’ morto l’anziano caduto da un albero a Ricadi. Deceduto all’ospedale di Catanzaro dove era stato trasferito in gravi condizioni

NON ce l’ha fatta, purtroppo, l’uomo rimasto ferito a seguito della caduta da un albero ieri, domenica 1 novembre 2026, nelle campagne di Ricadi. Domenico Tocco, di 80 anni, è deceduto in ospedale a Catanzaro dove era stato trasferito con l’elisoccorso per via della gravità delle lesioni. L’incidente gli era avvenuto mentre la vittima era intenta a svolgere attività nei suoi campi agricoli in località “Masa”.

Era finito in un burrone e i vigili del fuoco ci hanno impiegato diversi minuti per recuperarlo anche con l’aiuto del personale del Saf. Una volta tratto in salvo, l’anziano era stato preso in consegna dai sanitari del 118 e trasferito a Catanzaro in gravi condizioni. Oggi pomeriggio, purtroppo, il decesso.

La notizia della morte dell’anziano si è sparsa rapidamente nel comune di Ricadi, frazioni comprese, che hanno espresso cordoglio ai familiari.