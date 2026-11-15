Vibo, non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge per oltre 30 chilometri: arrestato

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A Vibo un giovane senza patente fugge all’alt dei Carabinieri per trenta chilometri fino a Dasà: arrestato e multato.

VIBO VALENTIA – Un inseguimento di oltre 30 chilometri, iniziato a Vibo Valentia e terminato su una strada sterrata a Dasà. È finita con l’arresto del conducente la fuga di un automobilista che, nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri della Stazione di San Gregorio d’Ippona. Il giovane è stato arrestato in flagranza con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e nei suoi confronti sono state contestate anche dodici violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 7.500 euro.

L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. I militari, mentre si trovavano in via Madre Teresa di Calcutta, a Vibo Valentia, hanno intimato l’alt a un’autovettura con due persone a bordo. Il conducente, invece di arrestare la marcia, ha accelerato dando inizio alla fuga.

VIBO, FUGGE ALL’ALT DEI CARABINIERI, MULTA PER 7.500 EURO E LA CONVALIDA DELL’ARRESTO

Ne è scaturito un inseguimento proseguito per oltre 30 chilometri, durante il quale l’automobilista avrebbe tenuto una condotta di guida particolarmente pericolosa, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada e commettendo ripetute infrazioni. La corsa si è conclusa nel territorio di Dasà, lungo una strada sterrata, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo e a mettere in sicurezza i due occupanti. Dagli accertamenti è emerso che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. I militari hanno quindi elevato dodici verbali, per un totale di circa 7.500 euro.

Tra le violazioni contestate figurano, oltre alla guida senza patente, il mancato rispetto del segnale di stop, l’omessa precedenza, la velocità non commisurata alle condizioni ambientali e la circolazione contromano. Il 29 ottobre il giudice monocratico del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma dei carabinieri per prevenire comportamenti pericolosi alla guida e garantire la sicurezza della circolazione stradale.