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Indagine dei carabinieri a Nicotera Marina che si conclude con tre arresti per sequestro di persona nei confronti di un minorenne. Il gip, dopo l’interrogatorio di garanzia, dispone per i tre indagati i domiciliari

VIBO VALENTIA – Avrebbero trattenuto contro la sua volontà un ragazzo minorenne, dopo averlo picchiato e costretto a salire su un’auto, per ottenere le sue scuse e l’indirizzo di un amico con cui era nata una lite poche ore prima e per questo il gip di Vibo, Giulia Conti, ha emesso il 14 novembre scorso un’ordinanza cautelare nei confronti di tre persone, indagate per sequestro di persona aggravato dall’essere stato commesso ai danni di un minore e dai futili motivi. A condurre le indagini i carabinieri di Nicotera.

GLI INDAGATI

Gli indagati, tutti residenti a Nicotera, sono V.P., (classe 1988), F.A.C., (classe 1988) e F.A.R., (classe 2007), difesi dagli avvocati Domenico Rocco Ceravolo e Luca Agostino. Il fatto è contestato in concorso con un quarto soggetto, anch’egli minorenne.

LA LITE DELLA NOTTE PRECEDENTE

La lite della notte precedente. Tutto ha origine nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2026 a Nicotera Marina. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, un sorpasso azzardato porta a un alterco tra tre giovani a bordo di una BMW e la conducente di una Fiat 500X, in auto con il marito e i figli piccoli. Uno dei ragazzi avrebbe insultato la donna e il marito sarebbe sceso colpendo uno di loro. Sul posto erano intervenuti i carabinieri, ma nel frattempo erano giunte altre persone che, secondo le testimonianze, avrebbero rivolto minacce di morte ai giovani, anche in presenza dei militari.

I FATTI DEL 13 AGOSTO

Il giorno successivo, secondo la ricostruzione, il giovane S.F.B. – oggi persona offesa – avrebbe ricevuto una telefonata anonima con la quale gli veniva intimato di recarsi a Limbadi, nei pressi della scuola media, per «chiarire» quanto accaduto. Arrivato sul posto, sarebbe stato colpito con calci e pugni, minacciato e spinto con la forza nei sedili posteriori di una Fiat 500. Condotto nell’abitazione di uno degli indagati a Nicotera Marina, trattenuto per circa 30 minuti e, circondato dai presenti, accusato di aver picchiato il marito della donna coinvolta nella lite, privato del telefono e pressato affinché porga le sue scuse e riveli dove si trovasse l’amico. Solo dopo aver fornito un’indicazione generica sul luogo, il minore è stato libero di tornare a casa a piedi.

GLI ELEMENTI RACCOLTI DAI CARABINIERI

Gli elementi raccolti. Il quadro di gravi indizi di colpevolezza poggia sulle dichiarazioni del giovane, ritenute lineari, coerenti e prive di intenti calunniatori, sulle sommarie informazioni degli altri ragazzi e sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite davanti alla scuola media, nei pressi dell’abitazione e al suo interno. Il minore, per timore di ritorsioni. Nell’ordinanza si sottolinea anche il rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio, anche alla luce di un episodio collegato: nello stesso pomeriggio alcune persone si sarebbero recate nei pressi dell’abitazione di uno dei testimoni, minacciandolo.

LE MISURE CAUTELARI E L’INTERROGATORIO DI GARANZIA

Le misure e l’interrogatorio di garanzia. Con l’ordinanza il gip aveva disposto il carcere per V.P. e F.A.R. e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per F.A.C.

Ieri si è tenuto l’interrogatorio di garanzia davanti alla giudice Conti al termine del quale, il magistrato, pur convalidando l’arresto per tutti e tre, ha disposto, accogliendo parzialmente le richieste delle difese, la misura degli arresti domiciliari.

LE VALUTAZIONI DEL GIP DOPO L’INTERROGATORIO

Le valutazioni della gip dopo l’interrogatorio. Nel provvedimento successivo all’interrogatorio, la giudice ha ritenuto che nei confronti di tutti e tre permangano i gravi indizi di colpevolezza già individuati nell’ordinanza iniziale.

Per F.A.C. la documentazione depositata in sede di interrogatorio attesta soltanto che la donna ha scritto un messaggio volto a frenare un certo «Leo» dal compiere qualcosa. Secondo la gip, però, non vi sono indicazioni univoche sul destinatario effettivo di quei messaggi, e la frase si inserisce in un contesto di numerosi messaggi vocali il cui contenuto non è noto.

A carico di V.P. non sono emersi elementi nuovi né una versione alternativa plausibile. La consegna dei video del proprio impianto di videosorveglianza è considerata, allo stato, un dato «del tutto neutrale» rispetto agli altri elementi già indicati nell’ordinanza, tenuto conto anche del fatto che F.A.R. ha confermato che uno dei soggetti coinvolti ha parlato al telefono con due persone diverse durante il viaggio in auto.

Infine, per F.A.R. il gip rileva che non sono emersi elementi nuovi né una versione alternativa plausibile.