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Mileto, lavori in piazza Pertini, due persone con il volto coperto dal casco avrebbero avvicinato i lavoratori della D’Auria Srl, intimando loro di interrompere le attività. Il sindaco Giordano esprime solidarietà all’impresa: «Devono poter lavorare in sicurezza»

MILETO – Un episodio intimidatorio ai danni degli operai impegnati nei lavori di riqualificazione di piazza Sandro Pertini, nella frazione Paravati di Mileto. Due persone, a bordo di una motocicletta e con il volto coperto dal casco, avrebbero avvicinato alcuni lavoratori della D’Auria Srl, l’impresa incaricata degli interventi di completamento e riqualificazione dell’area, rivolgendo loro esplicite minacce mentre erano impegnati nelle attività di cantiere.

LAVORI IN PIAZZA PERTINI, EPISODIO INTIMIDATORIO

La vicenda è stata resa nota dal sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, in programma ieri, 19 novembre, 2026. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, con polizia e carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell’episodio e a individuare i responsabili.

LA PRESA DI POSIZIONE DEL SINDACO DI MILETO

Il primo cittadino ha espresso la propria solidarietà e quella dell’intera amministrazione comunale alla società D’Auria, manifestando preoccupazione per quanto accaduto e ribadendo la necessità di garantire condizioni di sicurezza a chi sta lavorando alla realizzazione dell’intervento pubblico.

Giordano ha inoltre riferito di essersi recato in Prefettura, dove avrebbe ricevuto rassicurazioni in merito alla situazione. Sul territorio sono in corso anche attività di controllo e vigilanza, con l’obiettivo di impedire che ulteriori intimidazioni possano condizionare il regolare svolgimento dei lavori.

La priorità, ha sottolineato il sindaco, è consentire all’impresa di proseguire e portare a termine l’intervento senza ulteriori ostacoli, assicurando agli operai la possibilità di lavorare in un clima di tranquillità e sicurezza.