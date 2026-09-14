Prosegue il piano di potenziamento della Polizia nel Vibonese

3 minuti per la lettura

Il questore Rodolfo Ruperti, ha accolto il nuovo personale assegnato agli uffici della Polizia di Stato del Vibonese: otto agenti, un vice ispettore e un assistente capo, destinati a diversi presidi della provincia. Nelle scorse settimane altri tra agenti e funzionari hanno preso servizio nelle varie strutture della Polizia di Stato di Vibo

VIBO VALENTIA – Prosegue il potenziamento nel Vibonese degli organici della Questura del capoluogo di provincia e dei commissariati di Tropea e Serra, con ulteriori assegnazioni che interessano sia il personale operativo sia i funzionari destinati a ricoprire incarichi di responsabilità.

Nella mattinata odierna, 14 settembre 2026, il questore Rodolfo Ruperti, ha accolto il nuovo personale assegnato agli uffici della Polizia di Stato del territorio. Si tratta di otto agenti, un vice ispettore e un assistente capo, destinati a diversi presidi della provincia. Le nuove risorse, tuttavia, si inseriscono in un più ampio piano di potenziamento avviato nei mesi scorsi.

I RINFORZI PER TROPEA E SERRA

Nello specifico, cinque agenti e un vice ispettore sono destinati all’istituendo Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tropea, tre agenti alla Questura di Vibo Valentia e un assistente capo al Commissariato di Serra San Bruno.

L’arrivo del personale consentirà di affiancare gli operatori già in servizio, con l’obiettivo di consolidare le attività investigative e rendere ancora più capillare il controllo del territorio. Particolare attenzione viene quindi riservata a Tropea, dove l’istituzione del nuovo commissariato rappresenta una delle principali novità sul piano dell’organizzazione della sicurezza provinciale.

Nel corso dell’incontro, il questore Ruperti ha illustrato al personale le linee guida operative e rivolto a tutti gli operatori un augurio di buon lavoro, richiamando «il valore del senso del dovere e della costante dedizione al servizio dei cittadini».

CONTINUA IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI PRESIDI DI POLIZIA NEL VIBONESE

Gli arrivi odierni si aggiungono a quelli registrati nel corso dell’estate. Il 24 giugno erano giunti due nuovi commissari della Polizia di Stato, Domenico Carchedi e Giulia Turrisi, assegnati al termine del 114° corso di formazione per commissari.

Carchedi ha preso servizio al Commissariato di Serra San Bruno, dove affianca il dirigente, mentre Turrisi all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura.

Un ulteriore e consistente incremento degli organici si era registrato ad agosto, con l’assegnazione di 45 nuovi agenti e di un vice ispettore alla Questura e al futuro Commissariato di Tropea. Un rinforzo destinato in particolare a sostenere il controllo del territorio, le attività investigative e la fase di organizzazione del nuovo presidio della città turistica.

SEMPRE A SETTEMBRE L’ARRIVO DI TRE NUOVI FUNZIONARI

A settembre è quindi arrivato un ulteriore rafforzamento sul fronte dei funzionari. La Questura ha accolto Erica Lavecchia, Fabiana Melfi e Jessica Perciballi. Lavecchia, vice questore aggiunto, ha assunto la guida della Sezione Polizia stradale di Vibo Valentia, tornando in una provincia nella quale aveva già prestato servizio tra il 2021 e il 2024. Melfi, commissario capo, è stata destinata alla Scuola allievi agenti, mentre Perciballi, anch’essa commissario capo, ha assunto la guida del Reparto prevenzione crimine «Calabria Centrale» di Vibo Valentia.

Una serie di movimenti che, nell’arco di pochi mesi, ha dunque interessato diversi livelli dell’organico della Polizia di Stato: dai nuovi agenti ai vice ispettori, fino ai funzionari con incarichi di responsabilità.

OBIETTIVO: MAGGIORE PRESENZA SUL TERRITORIO VIBONESE

Il quadro che emerge è quello di un progressivo potenziamento della presenza della Polizia di Stato nel Vibonese, con particolare attenzione ai presidi territoriali. Il rafforzamento di Tropea, destinata ad avere un proprio commissariato, si affianca a quello della Questura del capoluogo e del Commissariato di Serra San Bruno.

Le nuove assegnazioni puntano così a garantire una presenza più capillare, sostenendo sia l’attività di prevenzione e controllo sia quella investigativa, in un territorio caratterizzato da esigenze di sicurezza diversificate tra area urbana, fascia costiera e comprensorio delle Serre.