Musei calabresi a rischio chiusura, Tucci: "Il Governo ha respinto la proroga per i lavoratori"

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Rischio chiusura per i musei calabresi e il parlamentare del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, lancia l’allarme sui precari del settore della cultura: il 25 novembre scade il loro contratto e secondo il deputato vibonese il governo ha respinto la richiesta di proroga fino al 31 dicembre

VIBO VALENTIA – Sono 321 i lavoratori precari calabresi del Ministero della Cultura i cui contratti, secondo quanto denunciato dal parlamentare del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, scadranno il prossimo 25 novembre e il cui mancato rinnovo, sostiene il deputato, potrebbe creare difficoltà nella gestione di diversi musei e siti archeologici della Calabria che rischiano, pertanto, la chiusura.

Tucci riferisce di aver chiesto al Governo una proroga dei contratti almeno fino al 31 dicembre, proposta che, afferma, sarebbe stata respinta. «Senza una proroga, diversi musei e siti archeologici della nostra regione rischiano la paralisi», sostiene il parlamentare.

Riccardo Tucci (M5S)

I MUSEI CALABRESI A RISCHIO

I lavoratori interessati prestano servizio in diversi presidi culturali calabresi, tra cui quelli di Vibo Valentia, Mileto, Crotone, Lamezia Terme, Locri, Roccelletta di Borgia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza e Sibari. Per Tucci, la mancata proroga rischierebbe di incidere sulla capacità dei luoghi della cultura di garantire regolarmente i servizi. «Privare i beni culturali del proprio personale significa compromettere una leva strategica per lo sviluppo del territorio», afferma il deputato, contestando anche la strategia di promozione turistica della regione: «Sarà del tutto inutile spendere milioni di euro in sfarzose campagne di marketing se poi i nostri siti resteranno chiusi per carenza di personale».

L’APPELLO DI TUCCI AI COLLEGHI PARLAMENTARI CALABRESI DEL CENTRODESTRA

Il parlamentare pentastellato rivolge quindi un appello ai colleghi calabresi del centrodestra affinché intervengano sulla questione e chiede che il tema sia affrontato nella prossima legge di Bilancio, con l’obiettivo dichiarato di arrivare alla stabilizzazione dei lavoratori: «Rivolgo un ultimo appello ai parlamentari calabresi di centrodestra – conclude – affinché riconsiderino la mia proposta di proroga e si impegnino concretamente nella prossima Legge di Bilancio per la stabilizzazione di questi lavoratori».