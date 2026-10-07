Gli autotrasportatori convocati alle 15 alla Regione Calabria

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Caro gasolio, gli autotrasportatori calabresi che proseguono la protesta convocati a Catanzaro per un incontro con la Regione Calabria

VIBO VALENTIA – “I 15 milioni della Regione non fermano il presidio degli autostraportatori” che oggi pomeriggio, 7 ottobre 2026, si recheranno presso la Regione Calabria. I motivi della protesta esplosa negli ultimi giorni sono denunciati anche dalla Fedralog che evidenzia tramite il suo rappresentante Angelo Derenzo un settore ormai da diversi mesi in ginocchio: “Oggi il caro carburante incide per un costo del 40% in più rispetto ai mesi scorsi. Ma il vero problema è la speculazione che c’è dietro a tutta la vicenda perché dallo Stretto di Hormuz transita solo un piccolissima parte del carburante acquistato dall’Italia”.

Angelo Derenzo

Una denuncia pesante quella di Derenzo, referente provinciale di Vibo Valentia di Fedralog, tra gli autotrasportatori che nei giorni scorsi hanno aderito alla mobilitazione indetta dall’associazione di categoria per effetto del caro carburante. Ad attendere alle 15 gli autotrasportatori in Regione per un confronto molto atteso dove, si spera, ci sarà direttamente il presidente della Giunta, Roberto Occhiuto o, in alternativa, l’assessore con competenze di indirizzo politico in materia di valorizzazione del capitale umano ed innovazione nel lavoro pubblico, legalità, Antonio Montuoro.