Aggressione a Nocita, il Comune di Vibo abbatterà l'immobile oggetto dell'inchiesta

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Giovedì prossimo il vertice al Comune avente ad oggetto il possibile abbattimento dell’immobile (o esproprio dell’area) all’origine, secondo le indagini della Polizia, delle aggressioni ai danni del dirigente del settore Urbanistica, Andrea Nocita

VIBO VALENTIA – Il Comune di Vibo va avanti diretto e avvierà le pratiche per l’abbattimento dell’immobile oggetto, secondo le indagini, dell’aggressione al dirigente del settore Urbanistica, Andrea Nocita. Nonostante sia passato più di qualche giorno dagli arresti dei presunti responsabili del pestaggio e dell’incendio dell’auto del funzionario, il tema resta dunque caldo a palazzo Luigi Razza che vedrà, giovedì prossimo, una importante riunione convocata dal sindaco Enzo Romeo e dall’assessore agli Affari generali e contenzioso, Marco Talarico per discutere della pratica. Un vertice caratterizzato dai connotati dell’urgenza che vedrà la presenza del Segretario Generale dell’ente, Domenico Libero Scuglia, del comandante della Polizia Locale, Michele Bruzzese e dello stesso Nocita e con il seguente oggetto: “Valutazione azioni a tutela dell’Ente – demolizione e/ esproprio area”.

L’IMMOBILE AL CENTRO DELLE INDAGINI DELLA POLIZIA

Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di accertare che, a seguito di un controllo amministrativo finalizzato alla demolizione o all’acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato abusivo in uso ad uno degli indagati, questi, dopo aver manifestato la propria opposizione all’attività dell’Amministrazione, avrebbe rivolto a un tecnico comunale incaricato dell’accertamento una minaccia riferibile al Dirigente, facendo intendere di conoscerne le abitudini e il luogo in cui parcheggiava l’autovettura. Dopo poco tempo si sono verificati, nel giro di qualche giorno, prima l’aggressione ai danni di Nocita – rientrato in servizio da poco più di un mese – e poi l’incendio della sua vettura.

GIOVEDì IL VERTICE AL COMUNE DI VIBO

Questo il testo integrale del documento inviato per conoscenza alla Prefettura, alla Questura e al comando provinciale dei Carabinieri: “Facendo seguito all’Ordinanza in oggetto, considerati gli ultimi eventi occorsi, si richiede la partecipazione delle Signorie Vostre a una riunione urgente, fissata per giovedì 17 settembre alle ore 11.00 presso la Sala Giunta del Comune di Vibo Valentia, per valutare le adeguate azioni da avviare. L’incontro verterà prioritariamente sull’adozione di ogni atto utile per l’Ente e, in particolare, sulle modalità operative per l’acquisizione e/o la demolizione coatta dell’immobile interessato, allo scopo di tutelare l’operato dell’Amministrazione”. Ai presenti si richiede di portare con sé tutti gli atti e documenti della pratica in oggetto.

Insomma, dall’amministrazione comunale fanno sapere che si va avanti per “la strada della legalità” e che “non si arretra di un millimetro” di fronte a situazioni di violenza che hanno interessato o potranno farlo in futuro, elementi dell’ente, sia a livello politico che amministrativo.