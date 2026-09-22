Pizzo, la toponomastica va in tilt e i cittadini protestano

3 minuti per la lettura

Discrepanze tra mappe reali e database digitali, segnaletica stradale discordante e server non aggiornati, e la cittadinanza di Pizzo non nasconde il proprio disappunto per una toponomastica non aderente alla realtà

PIZZO – Un cortocircuito burocratico e telematico sta trasformando la nuova toponomastica in un ostacolo quotidiano per numerosi residenti di Pizzo dove il riordino delle vie e dei numeri civici, formalizzato attraverso le apposite delibere comunali, e con il parere favorevole della Prefettura di Vibo Valentia rilasciato già nel novembre del 2021, si scontra con una realtà digitale che viaggia a velocità differenti. Diversi indirizzi, sebbene ufficialmente censiti e legalmente validi per l’ente municipale, risultano infatti inesistenti per la maggior parte dei database utilizzati dai fornitori di servizi essenziali.

IL PROBLEMA: NUOVE UTENZE O ALLACCIO RETE INTERNET

Il problema si manifesta in tutta la sua criticità quando i residenti tentano di richiedere l’attivazione di nuove utenze o l’allaccio alla rete internet. Nel caso specifico della fibra ottica e dei contratti con operatori come la Tim, i sistemi gestionali restituiscono sistematicamente esito negativo, classificando le nuove vie come aree non coperte o indirizzi non validi. Questo accade perché i portali commerciali e i sistemi di mappatura di rete dei provider non sono ancora sincronizzati con la banca dati locale aggiornata.

SEGNALETICA STRADALE DIVERSA DALL’INDIRIZZO POSTALE

A rendere il quadro ancora più caotico si aggiungono le incongruenze materiali sul territorio: si registrano infatti casi in cui la segnaletica fisica apposta dal Comune sugli edifici non coincide con l’indirizzo utilizzato per la corrispondenza formale, causando disguidi persino nel recapito di atti ufficiali come le raccomandate. Oltre a queste anomalie sul campo, le nuove denominazioni stradali continuano a non figurare negli archivi digitali nazionali da cui attingono le compagnie di telecomunicazione.

LA RADICE DEL PROBLEMA

La radice della problematica risiede nel mancato o incompleto allineamento tra gli archivi comunali e l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, gestito di concerto dall’Istat e dall’Agenzia delle Entrate. Finché la toponomastica locale non viene recepita e validata integralmente in questi archivi centrali, e successivamente elaborata dai gestori delle infrastrutture di rete, gli indirizzi rimangono dei veri e propri fantasmi telematici. Tale disallineamento non si limita a bloccare gli allacciamenti alla banda ultralarga, ma si estende a cascata su numerosi altri fronti, complicando il lavoro dei corrieri espressi, dei servizi postali convenzionali e rallentando la geolocalizzazione sui principali sistemi di navigazione satellitare. Per superare l’impasse, è necessario che l’amministrazione comunale completi e solleciti i passaggi tecnici finalizzati all’integrazione informatica.

IL COMUNE CHIAMATO A SANARE LE INCONGRUENZE

L’iter formale, sebbene avviato e decretato negli anni scorsi, richiede adesso una spinta operativa sul fronte telematico per imporre l’aggiornamento massivo ai vari gestori nazionali. Solo attraverso un corretto e definitivo interscambio di dati tra i server del municipio e le aziende di fornitura, i nuovi indirizzi di Pizzo potranno finalmente ottenere piena validità anche nel mondo dei servizi commerciali, ponendo fine a una problematica che priva di fatto una fascia di residenti del diritto di accedere in tempi rapidi alle moderne infrastrutture.