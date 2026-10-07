Parcheggi a pagamento anche in inverno, scoppia la polemica a Pizzo

2 minuti per la lettura

La delibera della Giunta municipale estende i parcheggi a pagamento ai giorni festivi e prefestivi tra novembre e marzo nella città di Pizzo provocando inevitabili dissensi tra la popolazione: “Un ostacolo per chi vuole vivere il centro storico che così finisce per essere danneggiato”

PIZZO – L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Pititto, ha recentemente ridefinito gli orari e i periodi di validità della sosta a pagamento sul territorio di Pizzo attraverso la deliberazione della giunta comunale numero 159, approvata all’unanimità a fine settembre, con la quale si è stabilita una rimodulazione delle regole che disciplinano l’utilizzo degli stalli con la possibilità di estendere i parcheggi a pagamento anche nei mesi invernali.

IL MALCONTENTO DELLA POPOLAZIONE

Il provvedimento introduce l’obbligo del ticket per il parcheggio in alcune aree nevralgiche anche durante i mesi freddi dell’anno. La decisione ha innescato un dibattito tra la popolazione, sfociato rapidamente sulle piattaforme social, dove diversi residenti hanno manifestato il proprio disappunto. Tra gli interventi più dibattuti vi è quello di alcuni cittadini che hanno evidenziato come l’estensione del pagamento rappresenti un potenziale disincentivo alla frequentazione del cuore antico della città.

“SI RISCHIA DI DANNEGGIARE IL CENTRO STORICO”

La critica si concentra sul fatto che, con le nuove regole, recarsi in piazza la domenica per un momento di socialità o per assistere alle funzioni religiose comporterà un esborso economico anche in pieno inverno. Una scelta amministrativa che, secondo le reazioni registrate in rete, non favorirebbe affatto il rilancio del centro storico durante la stagione di bassa affluenza, ma al contrario rischierebbe di penalizzare i residenti.

Il parcheggio La Parrera

Entrando nel dettaglio tecnico del documento, le novità principali riguardano due specifiche aree di sosta: il parcheggio denominato “Papa – Piazzale Inferiore”, che conta 60 stalli, e il parcheggio “La Parrera”, con una capienza di 149 posti auto. Per queste due zone, il dispositivo stabilisce che dal 5 novembre al 31 marzo la sosta sarà assoggettata al pagamento della tariffa esclusivamente nelle giornate festive e prefestive.

La fascia oraria in cui sarà necessario corrispondere l’importo va dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e, nel pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Il provvedimento si inserisce nel piano di riassetto delle aree di sosta comunali, le cui ripercussioni sulla mobilità locale continueranno verosimilmente a far discutere.