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Completata la revisione del quadro conoscitivo del quartiere “Pennello” a Vibo Marina, con l’assessore all’Urbanistica del Comune che rassicura i residenti: «Nessun esproprio o demolizione coatta immediata»

VIBO VALENTIA – Il futuro e la riqualificazione del quartiere Pennello di Vibo Marina sono stati al centro di un approfondito dibattito nell’ultima seduta di Question Time svoltasi nell’aula consiliare di Palazzo Luigi Razza. L’interrogazione, promossa dal gruppo consiliare “Cuore Vibonese” e illustrata dal consigliere Giuseppe Cutrullà, ha sollecitato la Giunta guidata dal sindaco Enzo Romeo a chiarire lo stato dell’arte del processo di sdemanializzazione, messa in sicurezza idrogeologica e rigenerazione urbana di una delle aree storicamente più fragili e complesse dell’intero litorale vibonese.

LA RISPOSTA DEL COMUNE ALL’INTERROGAZIONE DELL’OPPOSIZIONE

La risposta dell’amministrazione è stata affidata a una circostanziata relazione predisposta dall’assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio, Loredana Pilegi, che ha delineato il quadro programmatico e i prossimi passaggi tecnici dell’iter.

Nel testo della relazione dell’assessorato è stato evidenziato come il quartiere “Pennello” rappresenti uno snodo territoriale di straordinaria delicatezza, nel quale convivono da decenni criticità di natura urbanistica, edilizia, idraulica, idrogeologica, ambientale, paesaggistica e patrimoniale e dove, per decenni, le diverse amministrazioni hanno cercato di affrontare i nodi del quartiere attraverso tentativi spesso disorganici, che non sono riusciti a portare a compimento le aspettative dei residenti.

Pertanto, proprio per superare questa storica impasse, la Giunta comunale ha “confermato la volontà di procedere non con interventi isolati e frammentari, ma attraverso un piano organico di recupero e rigenerazione urbana che sia in grado di tenere insieme la sicurezza del suolo, il riordino patrimoniale e la qualità della vita degli abitanti”.

LA ROAD MAP TECNICA PER IL QUARTIERE “PENNELLO”

L’amministrazione ha tracciato il punto esatto del percorso tecnico-amministrativo in atto.

Aggiornamento del quadro conoscitivo. Negli ultimi mesi si è portata a termine un’intensa attività di riesame tecnico culminata nella relazione integrativa del luglio 2026 e nella redazione della tavola 5 bis, che aggiornano il quadro diagnostico e conoscitivo del quartiere.

CHIUSURA DELLA FASE 2 E AVVIO DELLA 3

Il completamento formale della Fase 2 è fissato entro il corrente mese, ponendo le basi per la successiva evoluzione del piano. La terza fase operativa costituirà il cuore della svolta urbanistica. Il suo obiettivo prioritario sarà quello di trasformare le indicazioni preliminari e gli studi di fattibilità in una proposta urbanistica e progettuale compiutamente verificata, da sottoporre al vaglio degli enti sovracomunali competenti e alla concertazione con il territorio.

MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E VERIFICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Parallelamente all’inquadramento urbanistico, la strategia d’intervento si snoda su due pilastri fondamentali.

Messa in sicurezza idrogeologica. L’area del “Pennello” è strettamente interconnessa con la reticolazione dei fossi e dei torrenti che scendono dalle colline retrostanti verso il mare e pertanto il piano di riqualificazione che procede di pari passo con gli interventi di sistemazione idraulica già avviati o programmati dall’amministrazione comunale e dalla Provincia sui corsi d’acqua afferenti.

Verifica del patrimonio edilizio ed abitativo. Gli uffici tecnici stanno completando la verifica puntuale degli immobili presenti nell’area per distinguere le strutture compatibili sotto il profilo urbanistico e ambientale — destinate a essere recuperate e regolarizzate — da quelle che presentano incompatibilità insanabili.

LE RASSICURAZIONI AI CITTADINI

Un passaggio cruciale della relazione l’assessore Pilegi l’ha dedicato alle garanzie nei confronti dei residenti, con l’obiettivo di fugare allarmismi e speculazioni: «La proposta in esame – ha affermato al riguardo – non costituisce adozione del Piano Attuativo Unitario (PAU), e inoltre non rappresenta una variante urbanistica. E ancora, non dispone demolizioni, espropriazioni, acquisizioni o delocalizzazioni e infine non attribuisce nuovi diritti edificatori o altre utilità urbanistiche ai proprietari».

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è infatti quello di accompagnare la comunità del “Pennello” verso un percorso graduale e trasparente di tutela, recupero e integrazione con il resto della frazione marina. Un percorso basato, dunque, su certezze giuridiche, sulla sicurezza del territorio e su un continuo processo partecipativo e di ascolto dei cittadini.