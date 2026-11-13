Soriano Calabro dichiara il dissesto finanziario: debiti per oltre 6,8 milioni di euro

4 minuti per la lettura



Dichiarato dissesto finanziario al Comune di Soriano Calabro, la decisione della Commissione straordinaria, che ha approvato all’unanimità la delibera. Disavanzo di oltre 5,2 milioni, fatture non pagate per quasi 3 milioni e 4,3 milioni di finanziamenti a rischio. Nel provvedimento anche una ricognizione delle criticità amministrative e gestionali

SORIANO CALABRO – Il Comune di Soriano Calabro dichiara il dissesto finanziario. Una decisione assunta il 9 novembre 2026 dalla Commissione straordinaria, composta da Roberto Micucci, Sebastiano Tramontana e Sergio Raimondo, che esercita i poteri del Consiglio comunale dopo lo scioglimento dell’ente disposto nell’aprile scorso per infiltrazioni mafiose. Approvata all’unanimità la deliberazione numero 9 e dichiarata immediatamente eseguibile.

Lunedì mattina 16 novembre, la Commissione straordinaria che guida l’ente dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, terrà una conferenza stampa al Comune per spiegare alla cittadinanza le ragioni che hanno portato alla dichiarazione di dissesto.

Un provvedimento che fotografa una situazione economica e finanziaria particolarmente grave, con una massa passiva prudenzialmente stimata in 6 milioni e 836mila euro e un disavanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto 2025, pari a 5 milioni e 202mila euro. Si tratta del secondo dissesto per il Comune, che aveva già attraversato una procedura analoga conclusasi nel 2017.

ASSENZA DI LIQUIDITA’ E 963MILA EURO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Tra gli elementi maggiormente significativi evidenziati nella relazione dell’Area finanziaria figura l’assenza di liquidità. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2025 risultava pari a zero, mentre al 30 settembre 2026 il saldo di diritto era negativo per 713.160 euro. Una gestione dell’ente che sarebbe interamente sostenuta attraverso il ricorso all’anticipazione di tesoreria, il cui utilizzo ha superato anche il limite previsto dalla legge.

Particolarmente pesante il quadro dei debiti verso i fornitori. Al 30 ottobre 2026 risultavano fatture non pagate per complessivi 2 milioni e 930mila euro relative a servizi indispensabili. Di queste, oltre 1,4 milioni riguardano l’energia elettrica, più di un milione l’illuminazione pubblica, circa 402mila euro l’igiene urbana e oltre 83mila euro il servizio idrico. Alcuni creditori hanno già ottenuto decreti ingiuntivi, anche definitivi.

A ciò si aggiungono circa 963mila euro di debiti fuori bilancio derivanti da decreti ingiuntivi definitivi, sentenze esecutive e atti di precetto. Il contenzioso pendente ammonta invece a oltre 2,7 milioni di euro, con un accantonamento ritenuto insufficiente rispetto al rischio stimato.

LE OPERE PUBBLICHE

Un altro capitolo riguarda le opere pubbliche. Secondo la ricognizione effettuata dalla Commissione straordinaria, risultano 1,4 milioni di euro di fondi vincolati incassati e non utilizzati per le finalità originarie. Risorse che, in assenza di liquidità, sarebbero state impiegate per il pagamento di altre spese senza essere successivamente ricostituite. Inoltre, finanziamenti per 4 milioni e 343mila euro risultano esposti al rischio di revoca a causa di ritardi nell’attuazione degli interventi e nella rendicontazione.

La Commissione ha anche valutato la possibilità di ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il cosiddetto predissesto, già proposto dalla precedente amministrazione nel marzo 2026. Ipotesi tuttavia giudicata non sostenibile. Anche immaginando un piano della durata massima di vent’anni e applicando le misure di risanamento più favorevoli, sarebbe rimasto un disavanzo annuale di circa 252mila euro. A pesare anche il fatto che le aliquote Imu e l’addizionale comunale Irpef risultano già applicate nella misura massima consentita.

LE CAUSE STRUTTURALI DELLA CRISI

La relazione individua tra le cause strutturali della crisi la scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie: sui carichi tributari ed extratributari emessi, pari a oltre 5,3 milioni di euro, nel 2025 sarebbe stato riscosso appena l’11,8%. Il disavanzo, inoltre, è passato dai 2,6 milioni del 2022 agli oltre 5,2 milioni del 2025, nonostante le precedenti misure di ripiano.

Non mancano, nella deliberazione, riferimenti a ulteriori criticità organizzative e gestionali emerse durante l’attività di ricognizione della Commissione straordinaria. Tra queste, la presenza di tre posizioni dirigenziali in un Comune di ridotte dimensioni demografiche, le procedure di progressione verticale del personale sulle quali sono stati rilevati profili da approfondire, le anomalie nella liquidazione degli incentivi tecnici e dei premi al personale, nonché il ricorso a prestazioni e servizi anche dopo la scadenza dei relativi contratti.

Sotto osservazione anche la gestione dei lavori pubblici, compresi gli interventi finanziati con risorse Pnrr, per i quali sarebbero emerse carenze nella rendicontazione e nel coordinamento tra avanzamento dei lavori, incassi e pagamenti alle imprese. La stessa deliberazione precisa che le anomalie e le circostanze ancora oggetto di istruttoria non costituiscono accertamento di responsabilità, che resta di competenza delle autorità preposte.

VERSO LA NOMINA DI UNA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con la dichiarazione di dissesto si apre adesso una nuova fase per l’ente. Sarà nominato un Organo straordinario di liquidazione, composto da un commissario unico considerata la popolazione inferiore ai 5mila abitanti, che dovrà occuparsi della gestione della massa debitoria pregressa. I creditori saranno chiamati a sottoporre le proprie posizioni alla verifica dell’organismo, mentre la gestione ordinaria del Comune dovrà essere orientata al progressivo riequilibrio finanziario.

La Commissione straordinaria dovrà inoltre predisporre un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Entro trenta giorni dall’esecutività della deliberazione dovranno essere adottate le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita, mentre fino all’approvazione del nuovo bilancio l’ente potrà assumere esclusivamente le spese necessarie a garantire i servizi indispensabili e gli obblighi di legge e contrattuali.

Una crisi finanziaria profonda, dunque, che arriva in una fase già delicata per Soriano Calabro, attualmente amministrato dalla Commissione straordinaria dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. La ricostruzione contabile contenuta nell’atto delinea un quadro che richiederà interventi strutturali e una complessa attività di risanamento